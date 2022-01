Vlahovic alla Juve, visite mediche nel weekend. Gosens all’Inter ad un prezzo da saldi. Le ultime news di mercato in diretta

La Juventus sta continuando a lavorare sul mercato in entrata e in uscita. Oltre a Vlahovic, il club bianconero sta cercando di capire in che modo poter massimizzare le cessioni in questi ultimi giorni di mercato. Allegri ha praticamente bloccato Arthur che sembrava destinato all'Arsenal, ma i Gunners sono disposti solo a proporre ai bianconeri un'operazione in prestito non a titolo definitivo. Ecco perché si aspetta l'offerta giusta per Ramsey ma in maniera più concreta per Bentancur. L'uruguaiano è fortemente richiesto dall'Aston Villa di Gerrard che dopo i colpi Digne e Coutinho, vuole sistemare anche il reparto di centrocampo. Anche in questo caso sarà fondamentale capire l'offerta del club inglese.

La trattativa con gli inglesi va avanti, il club ha proposto alla Juve un prestito ma i bianconeri vorrebbero 25-30 milioni e un trasferimento definitivo. L'agente di Bentancur chiede invece uno stipendio 4-5 milioni di euro. Trattative in corso. L'idea è che si possa chiudere con un prestito con obbligo di riscatto. Nel caso in cui questo dovesse avvenire, la Juventus chiuderà immediatamente con Nandez, in uscita dal Cagliari. Da un uruguaiano all'altro dato che Nandez è connazionale di Bentancur e potrebbe prendere, numericamente, proprio il suo posto in bianconero. Per la cessione del giocatore, il Cagliari sarebbe disposto anche ad accettare contropartite tecniche come Kaio Jorge (sul giocatore c'è anche la Salernitana) e il giovane Ranocchia.