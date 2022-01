Conte può soffiare Franck Kessié al Milan già nel mercato di gennaio: il piano del Tottenham Antonio Conte vorrebbe portare Kessié al Tottenham già a gennaio e il club londinese avrebbe un piano pronto per provare ad accontentarlo.

A cura di Vito Lamorte

C'è sempre grande incertezza in merito al futuro di Franck Kessié. Il centrocampista, adesso impegnato in Coppa d'Africa, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e già ora potrebbe accordarsi con altri club in vista del prossimo anno: una situazione che complica non poco la missione del Milan, che da diversi mesi sta cercando di dialogare con l'entourage del calciatore ivoriano per tentare di accorciare le distanze tra domanda e offerta.

La forbice, però, è piuttosto importante e non è semplice da dimezzare: il club rossonero ha offerto tra i 6 e i 6,5 milioni di euro mentre la richiesta del giocatore sfiora i 9 milioni. Questo vuol dire che se Kessié non abbasserà le sue pretese, diventerà difficile arrivare ad un accordo per il prolungamento. Lo scorso anno le situazioni riguardanti Donnarumma e Calhanoglu si trascinarono fino al termine della stagione e poi si risolsero in maniera negativa per i rossoneri: le sensazioni, ad oggi, sono che il rinnovo dell'ivoriano sia molto lontano ma non ci sono segnali chiari in nessun senso.

Una cosa è certa: Kessié ha molti estimatori in giro per l'Europa e uno di loro vorrebbe averlo già a disposizione a gennaio. Di chi si tratta? Di Antonio Conte. L'allenatore salentino lo avrebbe voluto già all'Inter ma non riuscì a prenderlo: ora lo vorrebbe al Tottenham.

Gli Spurs stanno cercando di accontentare l'ex commissario tecnico della Nazionale sul mercato e ci sarebbe una strategia per portare il calciatore rossonero a Londra già in questa sessione invernale: il club inglese vorrebbe liberarsi quanto prima di Tanguy Ndombelé, che piace al PSG ma sul quale ci sarebbe anche la Roma, e poi puntare a Kessié. Il Tottenham preferirebbe cedere il francese a titolo definitivo, o al massimo con un obbligo di riscatto da fissare per la prossima estate, per investire parte della somma in questa operazione. I londinesi non avrebbero problemi a soddisfare le richieste di Kessié e lo stesso calciatore starebbe attratto da un'esperienza fuori dalla Serie A.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del giornale inglese The Guardian, Fabio Paratici avrebbe in programma un'offerta concreta al Diavolo per avere subito il centrocampista ivoriano: il Tottenham vorrebbe chiudere subito per evitare aste al rialzo in estate quando sul giocatore, che sarà libero a parametro zero, si muoverebbero anche anche altre big del Vecchio Continente.