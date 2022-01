Kessié non resiste al dolore: esce in lacrime per infortunio durante Costa d’Avorio-Egitto Nel corso del primo tempo di Costa d’Avoro-Egitto, match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, si è fallo male Franck Kessié.

A cura di Vito Lamorte

Poco prima della mezz'ora della prima frazione della gara tra Costa d'Avorio e Egitto, valida per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa, si è infortunato Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo essersi accasciato a terra due volte a causa di un forte dolore che non gli ha permesso di continuare a giocare. Il calciatore del Milan è stato sostituito per un problema al fianco sinistro: pochi minuti prima aveva accusato un dolore molto forte nei pressi della sua area di rigore e si era lasciato andare sul terreno di gioco per consentire allo staff medico di entrare in campo per curarlo.

Kessié ha provato lo stesso a rimanere in campo ma poco dopo ha richiamato l'attenzione della panchina e dei compagni per la sostituzione: non è chiara la dinamica, ma potrebbe essersi infortunato in seguito ad un movimento non naturale. Le lacrime all'uscita dal campo non sono un buon presagio, ma soltanto gli esami diranno di più sulla situazione. Franck è uscito dal campo sulle proprie gambe nonostante l'ingresso in campo della barella.

Un brutto colpo per la nazionale ivoriana, che in una gara come quella contro i Faraoni ha perso una delle pedine più importanti. Al posto di Kessié la scelta del designatore Patrice Beaumelle è ricaduta su Serey Dié.

Apprensione anche per il Milan, che nelle prossime ore verificherà le condizioni del suo tesserato mettendosi in contatto con lo staff della selezione ivoriana per conoscere l’entità del problema.

Non è un periodo fortunato per i rossoneri, che nell'ultima gara di campionato contro la Juventus hanno perso anche Zlatan Ibrahimovic per un problema al tendine d'Achille. In vista del derby di Milano, che si giocherà dopo la sosta, la situazione infortuni per la squadra di Stefano Pioli inizia ad essere preoccupante: i rossoneri avrebbero voluto la rosa al completo per affrontare l'Inter e tentare l'assalto alla vetta.