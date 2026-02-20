Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: attesa per le finali di Lollobrigida e Fontana

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: le sfide degli italiani oggi, 20 febbraio, e il medagliere aggiornato. Francesca Lollobrigida sarà protagonista della finale dei 1500 metri femminili di pattinaggio di velocità, mentre Arianna Fontana parteciperà alla finale dei 1500 metri su pista corta di short track. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: appuntamento dalle ore 9:00 su Rai 2 e in streaming su Eurosport.
Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in tv e in streaming
A partire dalle ore 10:00 Rai 2 trasmetterà in chiaro le gare delle Olimpiadi Invernali. Live gratis e in chiaro i Giochi anche su RaiSport HD, canale 58 del digitale terrestre, in streaming su RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno seguire ogni singolo evento delle Olimpiadi. Diretta possibile per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.
A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con lo ski cross
Le gare nel programma di oggi cominceranno alle ore 10:00 con lo ski cross che vedrà come protagoniste le italiane Jole Galli e Andrea Chesi, in lizza nella gara femminile di sci acrobatico. Nel pomeriggio invece torneranno in pista Lollobrigida e Fontana.
Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv del 20 febbraio
Il programma di oggi ci porta le sfide di due grandi protagoniste di questi Giochi: tornano in pista Lollobrigida e Fontana, anche Giacomel cerca la gloria nel biathlon. La diretta televisiva su Rai 2 comincerà alle ore 10:00, in concomitanza con la prima gara prevista dal ricco programma che si concluderà solo dopo le 22:00 con le finali di short track.