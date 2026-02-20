Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: attesa per le finali di Lollobrigida e Fontana

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: le sfide degli italiani oggi, 20 febbraio, e il medagliere aggiornato. Francesca Lollobrigida sarà protagonista della finale dei 1500 metri femminili di pattinaggio di velocità, mentre Arianna Fontana parteciperà alla finale dei 1500 metri su pista corta di short track. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: appuntamento dalle ore 9:00 su Rai 2 e in streaming su Eurosport.

