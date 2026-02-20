Cosa è successo a Giacomel, costretto al ritiro improvviso mentre vinceva nel biathlon alle Olimpiadi

Giacomel era in testa alla mass start di biathlon quando è stato costretto a ritirarsi: è scivolato al decimo posto sciando a fatica a causa di un problema al fianco che ha spezzato i sogni di gloria.

Tommaso Giacomel si è seduto per terra dolorante a osservare gli altri partecipanti alla mass start uomini di biathlon, una gara che fino a due minuti prima stava conducendo: l'azzurro è stato costretto a ritirarsi dopo appena due poligoni quando era primo perché ha accusato un problema al fianco che gli impediva di continuare a sciare. Pensava già a una possibile medaglia, la seconda dopo l'argento nella staffetta mista conquistato nei primi giorni di queste Olimpiadi Invernali, ma i suoi sogni di gloria si sono infranti presto per un problema che non aveva messo in preventivo. Adesso sta meglio e si muove autonomamente, come comunicato da FISI, e dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti.

Perché Giacomel ha abbandonato la gara di biathlon

L'amarezza è tanta perché era quella l'occasione giusta per riscattarsi e portare a casa una medaglia individuale tanto inseguita che gli avrebbe permesso di chiudere al meglio i Giochi. Ma ha dovuto alzare bandiera bianca proprio mentre era al primo posto: sconsolato si è seduto sulla neve, circondato da alcuni membri dello staff azzurro, mentre con lo sguardo perso cercava di metabolizzare cosa era appena accaduto. Giacomel ha chiuso i primi due poligoni senza commettere errori ed era in testa alla classifica assieme a Jacquelin, Laegreid, Dale e Christiansen, gli avversari più temibili di tutta la gara che è riuscito a tenere a bada senza troppi problemi.

A un certo punto è scivolato al decimo posto, muovendosi con tantissima fatica e facendo scattare l'allarme per il team italiano che non aveva capito cosa era accaduto: il biatleta è finito staccato dal gruppo di testa del quale stava tenendo il passo senza problemi e ha lanciato il segnale ai tecnici chiedendo il ritiro. Ha accusato un problema al fianco che non gli ha permesso di continuare, proprio oggi che stava tenendo un passo da medaglia. La sua era una gara perfetta, senza sbavature, la sesta di queste Olimpiadi Invernali che poteva regalargli il distacco dopo il 22esimo posto nella 10km, il nono nell'inseguimento, il sesto nella 20km e il 14esimo nella staffetta uomini. Giacomel chiude i Giochi con l'argento nella staffetta mista e un grande rammarico per aver abbandonato la corsa al podio proprio sul più bello.