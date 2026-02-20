Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 20 febbraio
L'Italia oggi venerdì 20 febbraio presenta due delle sue più grandi stelle delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Perché saranno protagonista ancora Francesca Lollobrigida, che ha vinto due medaglie d'oro, e Arianna Fontana, salita a 14 medaglie ai Giochi, diventando così l'italiana con il maggior numero di allori olimpici. Occhio pure a Tommaso Giacomel nel biathlon e a Jole Galli che a Livigno proverà a conquistare una medaglia nello sci acrobatico.
La mattinata sarà dedicata allo sci acrobatico, specialità skicross, e al bob maschile. Nel pomeriggio le semifinali del curling, poi la gara di biathlon con Giacomel e la prima semifinale Canada-Finlandia di hockey su ghiaccio femminile. Alle 16:30 Francesca Lollobrigida nei 1500 metri di speed skating. La serata invece è dedicata allo short track con Arianna Fontana e all'altra semifinale di hockey maschile: Stati Uniti-Slovacchia.
Olimpiadi 2026, programma e orari delle gare del 20 febbraio
- 10:00 Bob: Bob a 4 maschile, prove cronometrate 5-6
- 10:00 Sci freestyle: Skicross femminile, seeding round (Andrea Chesi e Jole Galli)
- 10:30 Sci freestyle: Aerials maschili, qualificazioni (prima manche)
- 11:15 Sci freestyle: Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche)
- 12:00 Sci freestyle: Skicross femminile, ottavi di finale
- 12:35 Sci freestyle: Skicross femminile, quarti di finale
- 12:54 Sci freestyle: Skicross femminile, semifinali
- 13:10 Sci freestyle: Skicross femminile, small final
- 13:15 Sci freestyle: Skicross femminile, big final
- 13:30 Sci freestyle: Aerials maschili, finale (prima manche)
- 14:05 Curling: Torneo femminile, semifinali
- 14:15 Biathlon: Mass start 15 km maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin)
- 14:30 Sci freestyle: Aerials maschili, finale (seconda manche)
- 16:30 Speed skating: 1500 metri femminili (Francesca Lollobrigida)
- 16:40 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, semifinale 1: Canada-Finlandia
- 18:00 Bob: Bob a 2 femminile, prima manche (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro e Alessia Gatti)
- 19:05 Curling: Torneo maschile, finale per il bronzo
- 19:30 Sci freestyle: Halfpipe maschile, finale (prima manche)
- 19:50 Bob: Bob a 2 femminile, seconda manche (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro e Alessia Gatti)
- 19:59 Sci freestyle: Halfpipe maschile, finale (seconda manche)
- 20:15 Short track: 1500 metri femminili, quarti di finale (Elisa Confortola, Arianna Fontana e Arianna Sighel)
- 20:28 Sci freestyle: Halfpipe maschile, finale (terza manche)
- 21:02 Short track: 1500 metri femminili, semifinali
- 21:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, semifinale 2: Stati Uniti-Slovacchia
- 21:18 Short track: Staffetta 5000 metri maschile, Finale B
- 21:30 Short track: Staffetta 5000 metri maschile, Finale A (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighele Luca Spechenhauser)
- 22:00 Short track: 1500 metri femminili, Finale B
- 22:07 Short track: 1500 metri femminili, Finale A
Gli italiani in gara: Fontana, Lollobrigida, Giacomel, Galli
Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida tornano in gara e proveranno ad arricchire il proprio medagliere olimpico. Nel pomeriggio Lollobrigida sarà protagonista della finale dei 1500 metri femminili di pattinaggio di velocità. Mentre in serata c'è la finale dei 1500 metri su pista corta di short track con Arianna Fontana, medaglia d'argento quattro anni fa. In gara anche Jole Galli nello sci acrobatico, specialità skicross, e Tommaso Giacomel, che nel pomeriggio proverà a fare il colpo nel biathlon.
Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming
Rai 2 è il canale olimpico, e lo sarà anche in questi ultimi giorni di Olimpiadi. Dalle ore 9 fino alle 23:40 diretta integrale in chiaro, salvo qualche interruzione per lasciare spazio al telegiornale. RaiSport HD manderà in onda gare sul canale 58. Streaming gratis su RaiPlay. Su Eurosport si potrà seguire ogni singolo evento di giornata. Gli abbonati di Discovery+, DAZN, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision potranno seguire Eurosport in TV e in streaming.