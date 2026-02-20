Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 20 febbraio

Il programma di oggi venerdì 20 febbraio 2026 delle Olimpiadi di Milano Cortina. Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida tra gli italiani in gara, dove vedere in TV e streaming le gare.

L'Italia oggi venerdì 20 febbraio presenta due delle sue più grandi stelle delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Perché saranno protagonista ancora Francesca Lollobrigida, che ha vinto due medaglie d'oro, e Arianna Fontana, salita a 14 medaglie ai Giochi, diventando così l'italiana con il maggior numero di allori olimpici. Occhio pure a Tommaso Giacomel nel biathlon e a Jole Galli che a Livigno proverà a conquistare una medaglia nello sci acrobatico.

La mattinata sarà dedicata allo sci acrobatico, specialità skicross, e al bob maschile. Nel pomeriggio le semifinali del curling, poi la gara di biathlon con Giacomel e la prima semifinale Canada-Finlandia di hockey su ghiaccio femminile. Alle 16:30 Francesca Lollobrigida nei 1500 metri di speed skating. La serata invece è dedicata allo short track con Arianna Fontana e all'altra semifinale di hockey maschile: Stati Uniti-Slovacchia.

Olimpiadi 2026, programma e orari delle gare del 20 febbraio

10:00 Bob: Bob a 4 maschile, prove cronometrate 5-6

Bob a 4 maschile, prove cronometrate 5-6 10:00 Sci freestyle: Skicross femminile, seeding round (Andrea Chesi e Jole Galli)

Skicross femminile, seeding round 10:30 Sci freestyle: Aerials maschili, qualificazioni (prima manche)

Aerials maschili, qualificazioni (prima manche) 11:15 Sci freestyle: Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche)

Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche) 12:00 Sci freestyle: Skicross femminile, ottavi di finale

Skicross femminile, ottavi di finale 12:35 Sci freestyle: Skicross femminile, quarti di finale

Skicross femminile, quarti di finale 12:54 Sci freestyle: Skicross femminile, semifinali

Skicross femminile, semifinali 13:10 Sci freestyle: Skicross femminile, small final

Skicross femminile, small final 13:15 Sci freestyle: Skicross femminile, big final

Skicross femminile, big final 13:30 Sci freestyle: Aerials maschili, finale (prima manche)

Aerials maschili, finale (prima manche) 14:05 Curling: Torneo femminile, semifinali

Torneo femminile, semifinali 14:15 Biathlon: Mass start 15 km maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin)

Mass start 15 km maschile 14:30 Sci freestyle: Aerials maschili, finale (seconda manche)

Aerials maschili, finale (seconda manche) 16:30 Speed skating: 1500 metri femminili (Francesca Lollobrigida)

1500 metri femminili 16:40 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, semifinale 1: Canada-Finlandia

Torneo maschile, semifinale 1: Canada-Finlandia 18:00 Bob: Bob a 2 femminile, prima manche (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro e Alessia Gatti)

Bob a 2 femminile, prima manche 19:05 Curling: Torneo maschile, finale per il bronzo

Torneo maschile, finale per il bronzo 19:30 Sci freestyle: Halfpipe maschile, finale (prima manche)

Halfpipe maschile, finale (prima manche) 19:50 Bob: Bob a 2 femminile, seconda manche (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro e Alessia Gatti)

Bob a 2 femminile, seconda manche 19:59 Sci freestyle: Halfpipe maschile, finale (seconda manche)

Halfpipe maschile, finale (seconda manche) 20:15 Short track: 1500 metri femminili, quarti di finale (Elisa Confortola, Arianna Fontana e Arianna Sighel)

1500 metri femminili, quarti di finale 20:28 Sci freestyle: Halfpipe maschile, finale (terza manche)

Halfpipe maschile, finale (terza manche) 21:02 Short track: 1500 metri femminili, semifinali

1500 metri femminili, semifinali 21:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, semifinale 2: Stati Uniti-Slovacchia

Torneo maschile, semifinale 2: Stati Uniti-Slovacchia 21:18 Short track: Staffetta 5000 metri maschile, Finale B

Staffetta 5000 metri maschile, Finale B 21:30 Short track: Staffetta 5000 metri maschile, Finale A (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighele Luca Spechenhauser)

Staffetta 5000 metri maschile, Finale A 22:00 Short track: 1500 metri femminili, Finale B

1500 metri femminili, Finale B 22:07 Short track: 1500 metri femminili, Finale A

Gli italiani in gara: Fontana, Lollobrigida, Giacomel, Galli

Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida tornano in gara e proveranno ad arricchire il proprio medagliere olimpico. Nel pomeriggio Lollobrigida sarà protagonista della finale dei 1500 metri femminili di pattinaggio di velocità. Mentre in serata c'è la finale dei 1500 metri su pista corta di short track con Arianna Fontana, medaglia d'argento quattro anni fa. In gara anche Jole Galli nello sci acrobatico, specialità skicross, e Tommaso Giacomel, che nel pomeriggio proverà a fare il colpo nel biathlon.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming

Rai 2 è il canale olimpico, e lo sarà anche in questi ultimi giorni di Olimpiadi. Dalle ore 9 fino alle 23:40 diretta integrale in chiaro, salvo qualche interruzione per lasciare spazio al telegiornale. RaiSport HD manderà in onda gare sul canale 58. Streaming gratis su RaiPlay. Su Eurosport si potrà seguire ogni singolo evento di giornata. Gli abbonati di Discovery+, DAZN, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision potranno seguire Eurosport in TV e in streaming.