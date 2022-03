Italia fuori dai Mondiali contro la Macedonia, in dubbio il futuro di Mancini: le ultime notizie

L'Italia è fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva: gli azzurri di Mancini sono stati battuti 1-0 al Barbera dalla Macedonia del Nord con un gol al 92′ di Trajkovski. Dopo Russia 2018, i campioni d'Europa non saranno in Qatar per la prossima edizione della Coppa del Mondo. Sarà la Macedonia del Nord, dunque, a giocare la finale dei playoff di qualificazione contro il Portogallo, che ieri ha battuto la Turchia 3-1. L'Italia tornerà in campo martedì 29 marzo per un'amichevole contro la Turchia, una partita che sa di beffa: si affronteranno le due sconfitte delle semifinali di playoff del percorso C.

Momento drammatico per la Nazionale italiana, in dubbio anche il futuro di Mancini sulla panchina azzurra: il tecnico non ha ancora deciso se restare o dare le dimissioni ma iniziano a circolare i primi nomi per sostituirlo.

0