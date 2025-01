Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan spinge per Gimenez e il Napoli piomba su Lang. L’Inter vuole Zalewski

Il Napoli ha incassato il no di Adeyemi che vuole restare al Borussia Dortmund. Per questo motivo le speranze degli azzurri di sostituire Kvara sono tutte su Garnacho per cui si continua a trattare con il Manchester United ma senza passi avanti notevoli. Si potrebbe chiudere a 60 milioni ma la fumata bianca ancora non è arrivata e per questo gli azzurri valutano anche altre possibilità.

Secondo la Gazzetta dello Sport negli appunti di Manna sono entrati anche Dan Ndoye e Federico Chiesa che però hanno il loro costo, specie il giocatore del Bologna. Nel frattempo gli azzurri si stanno concentrando anche a valutare altri profili. Secondo ESPN il Napoli ha puntato su Noa Lang anche se il PSV pare aver rifiutato la prima offerta da 25 milioni di euro. In difesa, oltre a Pongracic, gli azzurri hanno fatto un altro tentativo per Comuzzo ma hanno già ottenuto un secco "no" dalla viola a un’offerta da 20 milioni per il suo cartellino.