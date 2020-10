Anche la Juventus ha aspettato l'ultimo giorno per piazzare un paio di colpi di mercato. L'affare Chiesa è praticamente fatto, con l'accordo totale trovato tra le parti, e l'annuncio che starebbe per arrivare. Ma non è finita qui. Perché i bianconeri, secondo quanto riferisce la stampa inglese, starebbero per chiudere la trattativa con il Chelsea per l'italo-brasiliano Emerson Palmieri, terzino sinistro che andrebbe così a ricoprire il ruolo di vice di Alex Sandro. L'ex Roma, che era un obiettivo dichiarato di Sarri, starebbe per tornare in Italia, e lo farebbe in prestito. Entrambi gli esterni difensivi di sinistra del Chelsea sono sul mercato, l'altro è Marcos Alonso, e hanno pretendenti italiane – lo spagnolo piace all'Inter.