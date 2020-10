La Juventus chiuderà il suo calciomercato con un grande colpo. Perché sta per acquistare Federico Chiesa. L’affare è fatto, mancano solo le firme che verranno messe a breve, il contratto sarà depositato dopo le visite mediche che l’esterno della Fiorentina effettuerà nella giornata di oggi. Un bel rinforzo per Pirlo che voleva un esterno veloce e offensivo per la sua Juve che ora virerà sul 3-4-3. Chiesa è stato preso dalla Juventus quasi a prezzo di saldo, perché se è vero che nella trattativa c’è un esoso obbligo di riscatto va anche detto che i bianconeri prelevano un giocatore così forte quasi gratis.

Le cifre dell’affare Chiesa che passerà dalla Fiorentina alla Juventus

La Juventus verserà adesso ‘solo’ 2 milioni di euro nelle casse della Fiorentina, poi altri 8 nella stagione prossima. Per un totale quindi di 10 milioni di euro per il prestito biennale. I campioni d’Italia non avranno l’obbligo di riscatto nel 2022, ma il diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Una scelta che ha fatto storcere un po’ il naso a Firenze. Ma questo diritto in realtà è quasi un obbligo mascherato. Perché l’obbligo nascerà quando si verificherà una di tre condizioni: la Juve tra le prime quattro in Serie A, Chiesa disputi almeno il 60% delle partite stagionali o nel biennio realizzi 10 gol e faccia 10 assist. Insomma tutti traguardi facilmente raggiungibili.

Quanto guadagnerà Federico Chiesa con la Juve

La Juventus prenderà Chiesa in pratica a prezzo di saldo, almeno per le prossime due stagioni, ma al giocatore ha proposto uno stipendio altissimo. Chiesa con la Fiorentina guadagna 1,7 milioni mentre passando ai bianconeri avrà un ingaggio da quasi 5 milioni di euro netti. Praticamente va a triplicare il suo stipendio. Per acquistare Chiesa la Juve ha dato una sforbiciata alla rosa cedendo Douglas Costa e De Sciglio.