Fiorentina-Sampdoria potrebbe essere stata l'ultima partita di Federico Chiesa in maglia viola. Il classe 1997 che ha indossato i gradi del capitano, è al centro di voci sempre più insistenti su un prossimo passaggio alla Juventus. Non il modo migliore dunque per un eventuale congedo da parte dell'attaccante che con l'ultimo pallone toccato ha colpito un clamoroso palo, sfiorando la rete del 2-2.

Federico Chiesa è stato schierato da 1′ da Beppe Iachini in Fiorentina-Sampdoria. Nonostante le indiscrezioni relative ad un possibile trasferimento in bianconero, l'allenatore ha ha deciso di puntare su di lui, affidandogli anche la fascia di capitano. Esterno a tutta fascia il classe 1997 si è reso protagonista di una prova generosa, risultando tra i migliori dei suoi. In extremis poi, proprio ad una manciata di secondi dal termine ecco il pallone del possibile 2-2. Chiesa con un rasoterra a incrociare ha superato Audero, ma ha trovato il palo a dirgli di no. Una beffa per quello che potrebbe essere l'ultimo pallone toccato dal figlio d'arte prima di lasciare Firenze.

A tal proposito saranno decisivi gli ultimi giorni di trattative. La Juventus continua ad insistere su Federico Chiesa che potrebbe essere l'ultimo colpo di mercato dei bianconeri. Sul piatto un possibile prestito con opzione per riscatto ad assecondare le richieste della Fiorentina che per il suo gioiello ha chiesto circa 50 milioni di euro. L'ostacolo per il club di corso Galileo Ferraris era rappresentato dalle cessioni: la partenza di Rugani, destinazione Rennes, potrebbe essere un segnale positivo per la Juventus che punta però anche, oltre a Khedira, anche a piazzare De Sciglio e Douglas Costa.