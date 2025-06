video suggerito

Tragedia nel ciclismo, è morto Mustafa Ayyorkun: si era fratturato il collo durante il Tour of Iran Il mondo del ciclismo è on lutto per la drammatica scomparsa di Mustafa Ayyorkun, ciclista turco di soli 21 anni deceduto in ospedale a seguito di una brutta caduta. Aveva subito la frattura delle vertebre cervicali ma le sue condizioni sembravano in miglioramento. “La notizia della sua morte ci ha profondamente scioccato” ha scritto la Federciclismo turca confermando la tragedia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una tragica notizia tinge a lutto il mondo del ciclismo: una ragazzo di soli 21 anni, Mustafa Ayyorkun, è deceduto dopo tre giorni di ricovero in condizioni estreme a seguito di una bruttissima caduta durante l'ultimo Tour of Iran, nella giornata di sabato 31 maggio. Il corridore aveva subito una frattura al collo per la quale era rimasto in osservazione, con bollettini medici che apparivano confortanti sul suo lento ma costante recupero. Poi l'improvviso peggioramento e il decesso, ufficializzato da un comunicato della Federazione ciclistica turca.

Mustafa Ayyorkun, giovanissimo corridore di origini turche di 21 anni, che vestiva i colori della Spor Toto Cycling, è morto in seguito a una caduta fatale, avvenuta durante la quinta tappa del Tour of Iran, sabato scorso. A seguito dell'incidente Ayyorkun era stato trasportato in condizioni critiche in ospedale dove gli era stata riscontrata la frattura del collo all'altezza delle vertebre cervicali. A comunicare il decesso, è stata la stessa Federciclismo turca con una nota ufficiale sui propri account e sito.

"Subito dopo l’incidente avvenuto in gara il nostro Ministero della Gioventù e dello Sport è stato in costante contatto con il Consolato a Tabriz e con le autorità iraniane. Dall’ospedale abbiamo ricevuto la notizia che il nostro corridore aveva una frattura al collo, e che sarebbe stato tenuto in osservazione per tre giorni. Il suo stato di salute si stava evolvendo positivamente" continua la nota a firma di Emin Müftüoglu, Presidente della Federazione. "La notizia della sua morte ci ha profondamente scioccato Mustafa Ayyorkun era una grande risorsa per il ciclismo turco".

Solamente una settimana prima, proprio all'inizio del Tour of Iran l'ultimo messaggio social di Ayyorkun che festeggiava un inizio promettente del suo team e la voglia di dimostrare di poter competere fino alla fine nella corsa. "Non un solo atleta in pista, ma un cuore immenso, una famiglia, una squadra ha gareggiato oggi!" scriveva nel festeggiare la vittoria di tappa della Sport Toto Cycling Team. "Questa vittoria non è la vittoria di un atleta, è la vittoria di una società, di una squadra e di uno sforzo collettivo" aveva concluso il suo ultimo post.