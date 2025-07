Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Bollène – Valence: orari TV, percorso e favoriti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 17ª tappa del Tour de France 2025 da Bollène a Valence è l'occasione per i velocisti di prendersi la scena e conquistare la vittoria in volata della Grande Boucle dopo la pedalata epica sul Mont Ventoux. Partenza fissata alle 13:50 e orario di arrivo previsto intorno alle 17:30: tracciato quasi del tutto pianeggiante che si articola su 160,4 km. Tadej Pogacar è il ciclista da battere, ha cannibalizzato gran parte del percorso lungo il quale finora s'è cimentato il serpentone di corridori che ha in Jonas Vingegaard l'antagonista principale dello sloveno. Non c'è più Mathieu van der Poel, costretto al ritiro a causa di una polmonite. Per seguire la frazione della corsa giunta alle battute finale ci si potrà sintonizzare su Rai 2 così da vederla in diretta tv e in chiaro gratis (diretta streaming su Rai Play).

Tappa: Bollène – Valence

Orario partenza: ore 13:35

Orario arrivo: 17:29

Percorso: pianeggiante

Distanza e dislivello: 160,4 km, dislivello 1.400 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

17ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Bollène – Valence

La 17ª tappa della Grande Boucle presenta solo due punti che presentano una difficoltà maggiore quanto a pendenza rispetto a un tracciato essenzialmente pianeggiante. Dopo 66,3 km c'è lo scoglio del Col du Pertuis (3,7 km al 6,6% di pendenza). Al chilometro 117, prima che la corsa entri nel vivo della parte finale, i ciclisti sono attesi Col de Tartaiguille, (3,6 km al 3,5%). Roche Saint-Secret-Béconne (47,9 km) farà da sfondo agli sprint intermedi mentre negli ultimi dieci chilometri ci sarà possibilità di fuga tra Chabeuil e Valence.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

La diretta tv in chiaro (e senza alcun costo aggiuntivo) della 17ª tappa sarà sempre trasmessa dalla Rai e gli appassionati la potranno vedere su Rai 2. L'Emittente di Stato la manderà in onda anche in diretta streaming (in forma gratuita) attraverso la piattaforma di Rai Play. Il Tour de France, però, potrà essere seguito in diretta, sia tv sia streaming (ma in questo caso solo per gli abbonati), anche su DAZN, Eurosport, Discovery+.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

La mappa degli orari che scandisce i vari passaggi della 17ª tappa aiutano a orientarsi anche in questo appuntamento del Tour de France. La partenza a Bollène è prevista per le 13:35. Il gruppo dovrebbe transitare a Roche Saint-Secret-Béconne intorno alle 14:55 mentre arriverà al Col du Pertuis verso le 15:20. Un'ora e passa più tardi (verso le 16:30) la Grande Boucle passa sul Col de Tartaiguille. Arrivo previsto a Valence verso le 17:30.

I favoriti della tappa di oggi

I favoriti per la vittoria sono sempre loro, Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, pronti a darsi battaglia per la classifica generale. Altri corridori che potrebbero inserirsi nella lotta per la vittoria di tappa oppure puntare alla fuga sono Julian Alaphilippe e Wout van Aert.