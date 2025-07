Van der Poel ha la polmonite e si ritira dal Tour de France: notte in ospedale e l’annuncio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mathieu van der Poel è stato costretto al ritiro dal Tour de France 2025 a causa di una polmonite. Il campione olandese, che aveva già vinto una tappa ed era in piena lotta per la maglia verde ha dato forfait con l'aggravarsi di quello che inizialmente sembrava un semplice raffreddore e con il quale il campione del mondo del 2023 era alle prese da alcuni giorni.

Dopo gli abbandoni di Remco Evenepoel e Mattias Skjelmose nella tappa di sabato, La Grande Boucle perde un altro grande nome.

Tour de France 2025: Mathieu van der Poel costretto al ritiro

Mathieu van der Poel è stato costretto a ritirarsi dalla Grande Boucle a causa di un polmonite, come comunicato stamattina dal suo team Alpecin: “Mathieu ha mostrato i sintomi di un raffreddore per alcuni giorni, ma ieri pomeriggio le sue condizioni sono peggiorate in modo significativo. In serata ha sviluppato la febbre ed è stato portato all’ospedale di Narbonne per accertamenti”.

Il 30enne, tre volte vincitore della Parigi-Roubaix e del Giro delle Fiandre, aveva vinto la seconda tappa a Boulogne-sûr-Mer indossando la maglia gialla e aveva partecipato a diverse fughe. Dopo 15 tappe lamentava un ritardo di 1h40’ dal leader Tadej Pogacar.

Un ritiro che cambia tutto per la maglia verde, con Jonathan Milan al comando della graduatoria con 251 punti, 28 in più di Tadej Pogacar (maglia gialla) e 41 in più di van der Poel: con il ritiro dell'olandese ora Milan potrebbe portare la maglia fino a Parigi.

La nota dell'Alpecin sulle condizioni di van der Poel

Questa la spiegazione dell’Alpecin-Deceuninck sul ritiro di van der Poel.