Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Montpellier – Mont Ventoux: orari TV, percorso e favoriti

Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo del Tour 2025, si inizia con l'ultima e decisiva settimana di corse: sulle Alpi, per stabilire chi sarà il migliore a Parigi, domenica prossima. Oggi si riparte con la Montpellier – Mont Ventoux, tappa da 172 chilometri tra le più suggestive dell'intera edizione. Diretta in chiaro e senza costi su Rai 2 in TV e su RaiPlay per lo streaming.

172 chilometri con partenza da Montpellier e arrivo sul Mont Ventoux, uno dei luoghi magici di sempre del Tour de France. Si deciderà davvero se Pogacar avrà un avversario degno di questo nome o tutti dovranno gareggiare semplicemente per un posto sul podio. Dopo il riposo ci sarà anche l'incognita di chi si ripresenterà al meglio, anche se i pronostici sono tutti per il capitano della UAE.

Tappa: Montpellier – Mont Ventoux

Orario partenza: ore 12:40

Orario arrivo: 16:45

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 172 km, dislivello 2,950 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

16ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Montpellier – Mont Ventoux

Il Mont Ventoux è una delle salite maggiormente cariche di storia e suggestione, del Tour de France con il ricordo indelebile del 2021 quando Van Aert compì una autentica impresa. Il Géant de Provence, il Gigante di Provenza, sarà l'unica altra difficoltà di giornata, con i suoi 15,7 km all'8,8%: una salita difficile, dove molti corridori potrebbero cedere alle fatiche della terza settimana di corsa. Quattro anni dopo la doppia salita del 2021 (vittoria di Van Aert, che si è salvato) e nove anni dopo l'ultimo arrivo in salita (De Gendt ha vinto allo Chalet Reynard), il Mont Ventoux torna alla Grande Boucle.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

Anche per la terza e ultima settimana, le tappe sono trasmesse in modo integrale da Eurosport e dalla Rai. Nel primo caso, in TV e in streaming, il servizio è garantito per i soli abbonati DAZN e Discovery +, in esclusiva e a pagamento. Nel secondo caso, la Rai permette a tutti di vedere la tappa in diretta senza costi aggiuntivi sia in streaming sia in TV: su RaiPlay per chi con pc o app è collegato ad internet o su Rai 2 HD per i telespettatori.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Siamo in Provenza, nella Francia del Sud e ci si dirige verso le Alpi, dove si arriverà a fine frazione. La partenza dal chilometro zero è fissata per le 12:40 e i 171 km di tracciato – per 3/4 totalmente pianeggianti, lasceranno alla salita finale. Arrivo previsto tra le 16:45 e le 17:00.

I favoriti della tappa di oggi

Tadej Pogacar dopo aver permesso a Tim Wellens di avere carta bianca prima del riposo, riprenderà le redini sia della UAE sia del Tour. Non lascerà che nessuno scappi via o crei problemi. Sorvegliati speciali Vingegaard e la Visma, con l'idea di provare a vincere e chiudere definitivamente i conti.