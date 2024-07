video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 7ª tappa Nuits Saint Georges – Gevrey Chambertin (crono): percorso e diretta TV

Alessio Pediglieri

Settima tappa del Tour de France e prima delle due prove a cronometro che possono incidere non poco sulla classifica generale. La Nuits Saint Georges – Gevrey Chambertin è lunga 25 chilometri e presenta nel suo tratto centrale un tracciato in leggera salita che può spezzare il ritmo a molti. Diretta in chiaro e senza costi ulteriori su Rai 2 e Rai Sport HD in TV, su RaiPlay in streaming.

Tappa: 7ª – Nuits Saint Georges – Gevrey Chambertin

Tipologia: cronometro individuale

Orario partenza e arrivo: 13:05 – 17:30

Distanza e dislivello: 25km 300 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 7 del Tour de France: percorso e altimetria della Nuits Saint Georges – Gevrey Chambertin

La prima cronometro, di certo non decisiva ma pur sempre un test fondamentale per capire chi ha la gamba migliore. Non totalmente pianeggiante con i suoi 300 metri di dislivello non può di certo impensierire i migliori. 25 chilometri in totale con tre intertempi che determineranno i momenti principali della prova. Il primo poco prima della salita centrale del tracciato, il secondo a Curley sul punto più alto e il terzo ai piedi della discesa prima dell'ultimo tratto pianeggiante.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa di oggi: Evenepoel pronto a fare la differenza

25 chilometri contro il tempo che diranno chi tra gli uomini di classifica abbia aspettato la cronometro per prendersi vantaggi importanti. Tra tutti, il campione del mondo in carica, Remco Evenepoel che potrebbe guadagnare qualcosa in classifica generale anche se Pogacar ultimamente ha mostrato enormi progressi. Attenzione anche a Roglic, il più in diffcoltà del quartetto dei favoriti che potrebbe sfruttare questa occasione al meglio.