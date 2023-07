Tour de France 2023, la tappa di oggi Clermont Ferrand – Moulins: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, 12 luglio si corre la 11a tappa del Tour de France 2023, da Clermont Ferrand a Moulins. Il percorso è a favore delle fughe di giornata. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Seconda tappa della seconda settimana del Tour de France, oggi in programma per l'11a frazione da Clermont Ferrand a Moulins. Un percorso destinato a vedere altre fughe di giornata come ieri dove ha vinto Pello Bilbao in una volata a due. Diretta in chiaro sempre su Rai2 e su RaiPlay.

Avvicinamento alle Alpi, in una frazione non particolarmente complicata con 4 GPM tutti altamente abbordabili. Il finale non nasconde insidie ma i continui saliscendi potrebbero favorire qualche avventuriero in cerca di gloria.

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17:20

Percorso tappa: collinare, 180 km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Clermont Ferrand – Moulins

Un percorso molto simile a quello che ha visto la carovana gialla arrivare ieri a Issoire: tanti saliscendi, diverse salite e ben 5 GPM anche se nessuno è realmente complicato. L'asperità più interessante e che potrebbe permettere la fuga di qualche uomo lontano dai primi posti in generale è sul Cote du Mercurol con un ascesa lunga 3km al 5%. Nulla di insormontabile ma che potrebbe fare un po' di selezione.

La cronotabella della tappa Clermont Ferrand – Moulins: gli orari del Tour de France oggi

Alle 13:20 si parte dal chilometro zero per affrontare 180 chilometri che molto probabilmente saranno corsi a tutta velocità con diversi tentativi di fuga entro i primi 60 dove il terreno è maggiormente adatto a scatti e contro scatti per trovare l'allungo vincente. A Lapeyrouse, a 81km dalvia il traguardo volante di giornata. Da lì in poi tutto in pianura o discesa fino a Moulins.

Chi sono i favoriti di oggi

Ancora una volta i battitori liberi. Un manipolo di avventurieri che nulla hanno da dire in classifica generale e che possono strappare un successo di giornata. I migliori sono blindati in attesa delle montagne che contano, le Alpi del fine settimana.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.