Pello Bilbao vince la 10a tappa del Tour de France: volata perfetta a Issoire, la classifica aggiornata Ottima prova da parte di Pello Bilbao che gestisce al meglio una tappa convulsa ricca di attacchi e fughe. E’ sua la volata vincente che gli permette anche di entrare nella top10 della classifica generale governata da Vingegaard in giallo.

A cura di Alessio Pediglieri

In tre si sono presentati a ridosso della linea del traguardo di Issoire dopo una tappa convulsa, ricca di fughe e attacchi. A vincere è stato Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) che si è gestito alla perfezione nella parte conclusiva, stampando all'arrivo Zimmermann e O'Connor. Per Bilbao una prova maiuscola che gli permette anche di entrare nella top10 della classifica generale, scalando fino alla quinta posizione.

A 30 chilometri da Issoire si è assottigliato il gruppo di testa e anche dal plotone nascono mini fughe. Tutte a bagnomaria perché sul traguardo sono stati i battistrada di giornata a giocarsi la vittoria con lo spagnolo della Bahrain che ha trovato lo spunto migliore in velocità, guadagnando moltissimo anche sui diretti avversari in classifica.

La Vulcania-Issoire è stata la prima tappa della second settimana del Tour de France e come ogni frazione dopo un giorno di riposo non ha risparmiato sorprese. Tra queste, un avvio di corsa impressionante quando dopo soli pochissimi chilometri anche Vingegaard e Pogacar si sono trovati a pedalare a ritmo impressionante. Poi, una classica fuga di giornata con circa 15 ciclisti che però sono rimasti sempre sotto il mirino del plotone che non ha mai permesso che il gap diventasse incolmabile.

Ovviamente in classifica generale per le prime posizioni non ci sono stati scossoni nelle prime posizioni e così Vingegaard si ritrova alla vigilia dell'11a tappa ancora in maglia gialla, tallonata dal principale antagonista Pogacar in 2a posizione a una manciata di secondi.

L'ordine di arrivo della 10a tappa del Tour de France

1 BILBAO (Bahrain – Victorious)

2 ZIMMERMANN (Intermarché – Circus – Wanty)

3 O’CONNOR (AG2R Citroën Team)

4 NEILANDS (Israel – Premier Tech)

5 CHAVES (EF Education-EasyPost)

6 PEDRERO (Movistar Team) + 0:03

7 SKJELMOSE (Lidl – Trek) + 0:27

8 KWIATKOWSKI (INEOS Grenadiers)

9 BARGUIL (eam Arkéa Samsic) + 0:30

10 ALAPHILIPPE (Soudal – Quick Step) + 0:32

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla

a breve