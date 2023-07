Tour de France 2023, tappe e percorso: i partecipanti e i favoriti della Grande Boucle Il Tour de France 2023 è in programma tra sabato 1 e domenica 23 luglio 2023 e prevede un totale di 21 tappe distribuite in tre settimane di gara. Speranze italiane sulle spalle di Giulio Ciccone. Tra i favoriti, Pogacar, Vingegaard e Bernal. Diretta TV e streaming in chiaro sulla Rai (e RaiPlay), a pagamento su Eurosport (e eurosport.it)

Il Tour de France 2023 è in programma da sabato 1 a domenica 23 luglio 2023 e prevede un totale di 21 tappe e 3404 km complessivi: si parte da Bilbao per concludersi agli Champs-Elysees di Parigi.

Sono 176 i partecipanti alla Grande Boucle e 22 le squadre iscritte all'edizione 2023. Pochi ciclisti italiani: tutte le speranze saranno sulle spalle di Giulio Ciccone, che resta il punto fermo della Trek e che cerca il riscatto dopo aver dovuto saltare il Giro per Covid. Certo della chiamata anche Daniel Oss, fido scudiero di Peter Sagan, alla sua ultima apparizione in Francia.

Il percorso propone nel complesso molta salita e ben poca cronometro nel corso di tre settimane che racchiuderanno ancora una volta gran parte dei corridori migliori al mondo. Tutto il Tour sarà trasmesso in diretta TV in chiaro e in streaming dalla Rai e su Eurosport in esclusiva per gli abbonati.

I favoriti della Grande Boucle 2023 sono sicuramente due: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Attenzione però ai vari David Gaudu, Tom Pidcock e Egan Bernal.

Le tappe e il percorso del Tour de France 2023: il calendario

Sono 21 tappe, dal 1° al 23 luglio, disseminate su tre settimane con due giorni di riposo. Ecco l'elenco degli appuntamenti alla Grande Boucle 2023:

Prima settimana

Sabato 1° luglio – 1a tappa Bilbao-Bilbao

km 182 (Collina), difficoltà ***

Vittoria di Adam Yates, subito in maglia gialla

km 182 (Collina), difficoltà *** Vittoria di Adam Yates, subito in maglia gialla Domenica 2 luglio – 2a tappa – Vitoria-Gasteiz – San Sebastian

km 209 (Collina), difficoltà ***

Altra frazione in terra spagnola che metterà subito a dura prova i ciclisti con una tappa ricca di saliscendi importanti

km 209 (Collina), difficoltà *** Altra frazione in terra spagnola che metterà subito a dura prova i ciclisti con una tappa ricca di saliscendi importanti Lunedì 3 luglio – 3a tappa – Amorebieta-Etxano – Bayonne

km 185 (Pianura), difficoltà **

Prima possibilità per velocisti di prendersi la vittoria allo sprint

km 185 (Pianura), difficoltà ** Prima possibilità per velocisti di prendersi la vittoria allo sprint Martedì 4 luglio – 4a tappa – Dax – Nogaro

km 182 (Pianura), difficoltà *

Altro momento dedicato ai velocisti di giornata in una tappa totalmente pianeggiante

km 182 (Pianura), difficoltà * Altro momento dedicato ai velocisti di giornata in una tappa totalmente pianeggiante Mercoledì 5 luglio – 5a tappa – Pau – Laurens

km 163 (Montagna), difficoltà ****

Prime grande asperità pirenaiche, con tre ascese (Soudet, Ichere e Col de Marie-Blanque) importanti con picchi nel finale superiori al 10%

km 163 (Montagna), difficoltà **** Prime grande asperità pirenaiche, con tre ascese (Soudet, Ichere e Col de Marie-Blanque) importanti con picchi nel finale superiori al 10% Giovedì 6 luglio – 6a tappa – Tarbes – Cauterets-Cambasque

km 145 (Montagna), difficoltà ****

Altri Pirenei per il gruppo con due salite storiche, Aspin e Tourmalet e arrivo in salita dopo 16,2 chilometri di ascesa al 5,3%

km 145 (Montagna), difficoltà **** Altri Pirenei per il gruppo con due salite storiche, Aspin e Tourmalet e arrivo in salita dopo 16,2 chilometri di ascesa al 5,3% Venerdì 7 luglio – 7a tappa – Mont-de-Marsan – Bordeaux

km 170 (Pianura), difficoltà *

Di nuovo si torna a respirare con una frazione totalmente dedicata ai velocisti: nuovo arrivo in volata

km 170 (Pianura), difficoltà * Di nuovo si torna a respirare con una frazione totalmente dedicata ai velocisti: nuovo arrivo in volata Sabato 8 luglio – 8a tappa – Libourne – Limoges

km 201 (Collina), difficoltà **

Se nella prima parte di tracciato non ci sono difficoltà, la seconda permetterà fughe di giornata, difficile pensare ad un arrivo in volata

km 201 (Collina), difficoltà ** Se nella prima parte di tracciato non ci sono difficoltà, la seconda permetterà fughe di giornata, difficile pensare ad un arrivo in volata Domenica 9 luglio – 9a tappa – Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme

km 184 (Montagna), difficoltà ****

La prima settimana si chiude col botto e 13,9 chilometri al 7,7% di pendenza media, con una delle salite più dure di questa edizione

km 184 (Montagna), difficoltà **** La prima settimana si chiude col botto e 13,9 chilometri al 7,7% di pendenza media, con una delle salite più dure di questa edizione Lunedì 10 luglio – riposo a Clermont-Ferrand

Seconda settimana

Martedì 11 luglio – 10a tappa – Vulcania – Issoire

km 167 (Collina), difficoltà **

Tappa movimentata con 7 GPM che permettono spazio a fughe già all'inizio del percorso

km 167 (Collina), difficoltà ** Tappa movimentata con 7 GPM che permettono spazio a fughe già all'inizio del percorso Mercoledì 12 luglio – 11a tappa – Clermont-Ferrand – Moulins

km 180 (Pianura), difficoltà *

Per i velocisti reduci e con gamba si appresta un altro arrivo in volata

km 180 (Pianura), difficoltà * Per i velocisti reduci e con gamba si appresta un altro arrivo in volata Giovedì 13 luglio – 12 tappa – Roanne – Belleville-en-Beaujolais

km 169 (Collina), difficoltà **

Giornata ideale per le fughe con un tracciato ondulato e GPM di bassa categoria da affrontare

km 169 (Collina), difficoltà ** Giornata ideale per le fughe con un tracciato ondulato e GPM di bassa categoria da affrontare Venerdì 14 luglio – 13a tappa – Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier

km 138 (Montagna), difficoltà ****

Arrivano le Alpi: ci sarà bagarre tra i migliori in classifica, con i 17,8 chilometri al 7,0% nell’ultima salita

km 138 (Montagna), difficoltà **** Arrivano le Alpi: ci sarà bagarre tra i migliori in classifica, con i 17,8 chilometri al 7,0% nell’ultima salita Sabato 15 luglio – 14a tappa – Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil

km 152 (Montagna), difficoltà ****

Il classico tappone spezza gambe: oltre 4000 metri di dislivello con il Col de la Ramaz e il Col de Joux Plane (11,7 chilometri all’8,5%) che faranno la differenza

km 152 (Montagna), difficoltà **** Il classico tappone spezza gambe: oltre 4000 metri di dislivello con il Col de la Ramaz e il Col de Joux Plane (11,7 chilometri all’8,5%) che faranno la differenza Domenica 16 luglio – 15a tappa – Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc

km 180 (Montagna), difficoltà ****

Sempre Alpi protagoniste, con la durissima ascesa finale a Saint-Gervais Mont-Blanc di 7,3 chilometri al 7,8%.

km 180 (Montagna), difficoltà **** Sempre Alpi protagoniste, con la durissima ascesa finale a Saint-Gervais Mont-Blanc di 7,3 chilometri al 7,8%. Lunedì 17 luglio – riposo a Saint-Gervais Mont-Blanc

Terza settimana

Martedì 18 luglio – 16a tappa – Passy – Combloux

km 22 (Cronometro), difficoltà *****

Rischia di diventare il vero ago della bilancia del Tour: breve ma complicata, anche perché arriva subito dopo il giorno di riposo, con l'arrivo in costante ascesa

km 22 (Cronometro), difficoltà ***** Rischia di diventare il vero ago della bilancia del Tour: breve ma complicata, anche perché arriva subito dopo il giorno di riposo, con l'arrivo in costante ascesa Mercoledì 19 luglio – 17a tappa – Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel

km 166 (Montagna)m difficoltà *****

Se non lo ha fatto la crono lo farà questa frazione per capire chi sarà il più forte: 5.000 metri di dislivello, con il Col de la Loze che porterà i corridori i 2.264 metri di altitudine.

km 166 (Montagna)m difficoltà ***** Se non lo ha fatto la crono lo farà questa frazione per capire chi sarà il più forte: 5.000 metri di dislivello, con il Col de la Loze che porterà i corridori i 2.264 metri di altitudine. Giovedì 20 luglio – 18a tappa – Moûtiers – Bourg-en-Bresse

km 186 (Collina), difficoltà *

Se sono rimasti velocisti, questa tappa può regalare lo sprint e il successo di giornata in volata

km 186 (Collina), difficoltà * Se sono rimasti velocisti, questa tappa può regalare lo sprint e il successo di giornata in volata Venerdì 21 luglio – 19a tappa – Morais-en-Montagne – Poligny

km 173 (Pianura), difficoltà *

Altra tappa regalata ai velocisti superstiti dai Pirenei e dalle Alpi

km 173 (Pianura), difficoltà * Altra tappa regalata ai velocisti superstiti dai Pirenei e dalle Alpi Sabato 22 luglio – 20a tappa Belfort – Le Markstein

km 133 (Montagna), difficoltà ***

Ultime montagne e ultimi botti tra uomini di classifica: breve ma intensa

km 133 (Montagna), difficoltà *** Ultime montagne e ultimi botti tra uomini di classifica: breve ma intensa Domenica 23 luglio – 21a tappa Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris Champs Élysées

km 115 (pianura), difficoltà *

Classica passerella a Parigi dove la scena è per la maglia gialla e i velocisti di giornata

Chi partecipa al Tour de France: i favoriti per la classifica generale

Gli atleti più attesi sono ovviamente Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), che ripeteranno la sfida della passata stagione, con lo sloveno al top della propria carriera, partecipando al suo quarto Tour de France consecutivo contro il campione uscente che si presenterà da capitano unico della fortissima Jumbo dove sarà affiancato da compagni di assoluto spessore come Wilco Kelderman e Wout Van Aert. Ma attenzione ai classici outsider che potrebbero sparigliare il banco, come David Gaudu, attorno al quale è stata completamente costruita la Groupama – FDJ con Thibaut Pinot un gregario di eccezione. In casa EF Education – EasyPost, Esteban Chaves e Neilson Powless partiranno con ambizioni di tappa ma non solo così come nella Bora – hansrgohe attenzione a Emanuel Buchmann e Sergio Higuita. Capitolo a parte merita la Ineos Grenadiers di Egan Bernal, Daniel Martinez, Tom Pidcock e Carlos Rodriguez, una vera e propria corazzata che ha corridori in grado di fare classifica generale e di tappa.

Dove vedere il Tour in diretta TV e in live streaming

Totale la copertura televisiva e sul web per seguire dal vivo tutto il Tour de France 2023. La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito e visibile a tutti sarà visibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato ad eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.