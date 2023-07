Il Tour de France si chiude con il trionfo di Vingegaard, a Meeus l’ultima tappa Il Tour de France si chiude con il trionfo ormai già annunciato di Vingegaard. Nell’ultima tappa gioia per Jordi Meeus.

Cala definitivamente il sipario sul Tour de France 2023. La 21a tappa con la tradizionale passerella finale sugli Champs-Élysées è stata l'occasione per l'incoronazione di Jonas Vingegaard, che ha vinto la Grand Boucle per il secondo anno consecutivo. L'ultima vittoria in volata è stata quella di Jordi Meeus, che si è tolto una bella soddisfazione.

Una gara spettacolare quella che ha chiuso questa edizione del Tour per cui è stato decisivo il fotofinish. Un finale incandescente con il belga Meeus che ha avuto la meglio di Philipsen e Groenewegen celebrando dunque nel migliore dei modi la buona corsa disputata. Un esito a sorpresa in una giornata in cui non erano attese novità di classifica.

Festa grande dunque per il danese Vingegaard che corre per il team Jumbo-Visma, che ha letteralmente dominato questa edizione del Tour mettendosi alle spalle l’altro grande favorito Pogacar. Ha chiuso l'ultima gara in linea con tutta la sua squadra per questo trionfo ampiamente meritato.

Queste le parole del due volte campione del Tour: "Sono orgoglioso e felice per aver vinto per la seconda volta. È eccezionale essere qui di fronte a tutti gli spogliatoi, con così tanti danesi che hanno fatto il tifo per me e posso solo ringraziare il mio team la mia famiglia. È stata una gara incredibilmente dura, così come la battaglia con Pogacar, e me la sono goduta. Nel mio futuro c'è ancora il Tour vorrei provare a vincere il terzo".

Gioia anche per l'Italia che può celebrare Giulio Ciccone che dopo 31 anni ha riportato nella penisola la maglia a pois, quella che contraddistingue i re della scalata. L'ultimo a riuscirci fu Claudio Chiappucci. Di Pogacar e Philipsen le maglie bianca e verde a premiare il miglior giovane e il leader della classifica a punti.

La classifica finale aggiornata: trionfa Vingegaard

