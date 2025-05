video suggerito

Tifosa esulta a tal punto da perdere l'equilibrio a bordo strada: travolte le cicliste alla Vuelta Attimi di puro panico alla Vuelta femminile per l'ennesimo incidente causato dall'insensatezza dei tifosi: una donna, emozionata dal vedersi sfrecciare le cicliste a pochi centimetri di distanza non ha resistito nell'esaltarsi a tal punto da combinarla grossa. E' volata giù dal marciapiede in mezzo al gruppo causando il classico effetto domino.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora un incidente creato dalla eccessiva esuberanza dei tifosi a bordo strada durante il passaggio delle gare e così la Vuelta Feminina, il Giro di Spagna femminile tra i tre appuntamenti a tappe più importanti della stagione ciclistica, che si sta correndo in questi giorni, è stato teatro di una scena ai limiti del tragicomico: una tifosa, presa dall'entusiasmo ha perso l'equilibrio all'arrivo delle cicliste a tal punto da volare in strada e travolgerle, causando la classica caduta di gruppo seguita da attimi di panico.

L'imbarazzante scena è stata ripresa da un telefonino durante la tappa odierna della Vuelta femminile, con il plotone apparso da una curva, compatto nel tratto di "trasferimento" prima del via ufficiale, dietro alla ammiraglia di giuria. La strada è larga, le cicliste sono decine e decine raggruppate spalla a spalla, l'una vicino l'altra. E quando Aniek van Alphen è volata a terra si è scatenato il classico effetto domino. Per la 26enne della Seven Racing e Fenix-Deceuninck nessun errore particolare o incidente meccanico, semplicemente si è vista franare addosso una persona a peso morto da bordo strada.

Incredibile ma tremendamente reale: in preda all'entusiasmo di vedere sfrecciare a pochi centimetri di distanza una donna ha perso l'equilibrio, cadendo. Proprio nel mezzo del plotone compatto che si stava recando sul punto di partenza: senza accorgersi del gradino a bordo strada, vola a peso morto colpendo van Alphen che a sua volta frana, sbandando e creando il panico generale. Alla fine, fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi oltre la paura iniziale. La donna è uscita illesa dall'impatto e la ciclista olandese ha potuto riprendere la gara dopo essere stata soccorsa pe verificarne le condizioni.

Non è la prima volta che in questa edizione della Vuelta le cronache raccontano di situazioni collaterali alla semplice gara agonistica, oramai giunta alla sua quarta tappa con la nostra Parternoster che si sta giocando il podio in classifica generale. Al debutto, nella classica crono a squadre con cui è iniziata anche questa edizione, ci fu l'imbarazzante caos scatenato dall'organizzazione, in capace di gestire le partenze scandagliate delle varie squadre.