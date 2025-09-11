Tadej Pogacar ritorna a correre, 50 giorni dopo le fatiche del Tour: “Ero stanco, è stato difficile”

Tadek Pogacar ha ufficializzato il suo ritorno alle gare con il Gran Premio del Quebec di venerdì e quello di Montreal nel weekend: “Ero stanchissimo agli ultimi giorni del Tour… credo di essermi ripreso bene”. L’obiettivo sono i Mondiali in Rwanda di fine settembre.

Tadej Pogacar di nuovo in gara, il countdown è terminato. Ed è durato 50 giorni dall'ultima volta che il campione sloveno si è mostrato in sella alla sua bici con la maglia degli UAE Emirates: era durante la passerella di Parigi per l'ultima tappa del Tour de France che lo ha consacrato in giallo per la quarta volta, non senza mostrare segni evidenti di spossatezza: "Ero stanco negli ultimi giorni" ha confermato Pogacar alla vigilia del Gran Premio del Quebec, "Non è stato facile, ma ora sto lavorando per tornare al top per la terza volta in questa stagione…"

Pogacar di nuovo in gara, riparte dal Canada 50 giorni dopo la vittoria al Tour

Pogacar riparte dall'altra parte del mondo, in Canada: ad attenderlo il Gran Premio del Quebec di venerdì e poi nel weekend il Gran Premio di Montreal: un uno-due che rimette in pista il fenomenale sloveno che è sparito dai riflettori il giorno dopo aver indossato la maglia gialla a Parigi festeggiando la dominante vittoria al Tour de France. Da allora, per ben 50 giorni, nessuna gara ufficiale: un digiuno interrotto con l'apparizione in Canada, prodromo per presentarsi al meglio ai Mondiali in Rwanda.

Pogacar rivive le ansie del Tour: "Negli ultimi giorni ero estremamente stanco"

"È sempre difficile mantenersi in forma per tutta la stagione" ha ammesso Pogacar ripercorrendo le immani fatiche patite al Tour de France. "Ma dopo i successi in primavera e poi al Tour, ora sto cercando di raggiungere la mia terza vetta per questo autunno, con i Campionati del Mondo come obiettivo principale. Ero stanco durante gli ultimi giorni del Tour… È del tutto normale ma adesso spero di essermi ripreso per bene. Venerdì lo confermo: a Quebec è il mio ritorno. Quindi sono curioso di vedere come si sentiranno le mie gambe". Poi a Montreal dove Pogacar ha già assaporato il successo nel 2022 e nel 2024.

Pogacar ai Mondiali di ciclismo, doppio obiettivo: cronometro e prova in linea

L'obiettivo principale dichiarato è prendersi anche i prossimi Campionati del Mondo di ciclismo su strada. Dopo le due gare in Canada, infatti, Pogacar si concentrerà sulla prova su strada del 28 settembre in Rwanda, non prima di essersi cimentato nella cronometro del 21 settembre dove ha già lanciato la sfida a Remco Evenepoel, campione iridato uscente nella specialità.