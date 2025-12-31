Tadej Pogacar più forte di Alcaraz e Duplantis: è lui il Campione dei Campioni per il 2025

E’ stato Tadej Pogacar a conquistare il titolo di Campione dei Campioni per il 2025 dove ha messo in fila fenomeni come Armand Duplantis e Carlos Alcaraz che hanno completato il podio: “Onorato di essere in questa prestigiosa lista, ma l’obiettivo è migliorarsi ancora”

Tadej Pogacar alla fine è riuscito anche a superare i confini del ciclismo, prendendosi l'ultimo titolo a disposizione di questo 2025 dorato per il fuoriclasse sloveno, quello di Campione dei Campioni, un riconoscimento che unisce le stelle che sono state le migliori o le più rappresentative delle rispettive discipline per eleggerne uno solo al di sopra di tutti: "Una lista di vincitori passati davvero fantastica. Un onore esserne diventato parte".

Il 2025 d'oro di Tadej Pogacar, sportivo dell'anno

Due volte campione del mondo, quattro volte vincitore del Tour de France, una del Giro d’Italia, cinque del Lombardia, tre della Liegi-Bastogne-Liegi e della Strade Bianche, due del Giro delle Fiandre. Un piccolo viaggio nell'oramai già infinito palmarès di Tadej Pogacar che solo nel 2025 ha dominato in lungo e in largo prendendosi la bellezza di 17 trofei corollati da una serie altrettanto infinita di record che hanno riscritto parte della storia del ciclismo moderno e non solo. Fino all'acme del riconoscimento sportivo massimo, essere votato il Campione dei Campioni per quest'anno che si sta concludendo.

Pogacar felice ma non soddisfatto: "Onorato ma l'obiettivo è continuare a migliorare"

"Ho letto nella lista dei vincitori precedenti alcuni nomi davvero fantastici. Messi, Djokovič, Federer, Bolt… assoluti campioni" ha dichiarato Tadej Pogacar che si è visto consegnare il premio dall'alto dei suoi 821 punti. "Sono molto onorato e felice di far parte di questa lista ma l'obiettivo è continuare a migliorare. Non è difficile rimanere motivati, soprattutto quando sai di avere un contratto a lungo termine con una squadra e molti anni davanti a te. E quando si ottengono buoni risultati, la motivazione arriva facilmente. È più complicato quando si vince poco o niente".

Pogacar Campione dei Campioni, sul podio 2025 anche Duplantis e Alcaraz

Pogacar ha conquistato il trofeo mettendo in fila fior di assi dello sport, primatisti e campioni nelle rispettive discipline. Il gradino più alto del podio ha costretto il pluri recordman del salto con l'asta, Armand "Mondo" Duplantis a doversi accontentare del 2° posto collezionando 799 punti, mentre sul terzo gradino è finito il tennista Carlos Alcaraz, staccatissimo, a 252 punti ma che è riuscito a battere il “nostro” Jannik Sinner (169 punti). Primo tra i calciatori, Ousmane Dembélé del PSG (226 punti)

Il podio del Campione dei Campioni 2025