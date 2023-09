Spaziale Filippo Ganna, autentico missile alla Vuelta: nessuno lo batte nella crono, il tempo è super Ritorno al successo in una cronometro individuale per Filippo Ganna: prepotente vittoria del campione italiano alla Vuelta di Spagna che mette tutti in fila i migliori, da Evenepoel a Vingegaard e Roglic.

A cura di Alessio Pediglieri

Filippo Ganna risorge alla Vuelta di Spagna nella prima tappa che apre la seconda settimana: la crono individuale dove il campione italiano (e mondiale nell'inseguimento) stampa al traguardo il tempo migliore mettendo in fila tutti i big, da Vingegaard a Roglic, da Evenepoel a Vlasov. Per Ganna primo successo al giro spagnolo e finalmente un punto esclamativo che mancava da tempo anche per i colori italiani.

27′ 39″ e 51 decimi: questo il crono di Filippo Ganna per la 10a tappa della Vuelta di Spagna consumatasi martedì 5 settembre sulle strade di Valladolid per quasi 25 km da percorrere tutti in pianura dopo una prima ascesa. Una frazione dedicata agli specialisti e che avrebbe dovuto delineare ulteriormente la classifica generale dei migliori, dove TopGanna manca all'appello, ma non in quella del finale di frazione dove ha dato l'ennesima lezione a tutti.

Dunque, nessuno ancora una volta è stato più veloce di Filippo Ganna che attendeva questa prova da tempo e da tempo desiderava tornare a primeggiare in una cronometro individuale in un grande evento a tappe. Malgrado le vicissitudini della prima settimana, in una Vuelta devastata da una organizzazione a dir poco approssimativa, e la giornata di riposo di ieri, il campione italiano ha sprigionato sui pedali tutta la propria potenza prendendosi sia i parziali sia il tempo migliore al traguardo.

Avrebbero potuto impensierirlo i migliori in gara, come Vingegaard, Roglic ed Evenepoel che, al contrario, si sono dati battaglia solamente ai fini della classifica generale. Ganna così si prende il primo successo in Spagna regalando finalmente anche la vittoria per un'Italia del ciclismo sempre più ai margini delle sfide che contano. A una media oraria sempre straordinaria a 56 km/h Ganna ha saputo superare l'avversario numero uno, Remco Evenepoel che solamente un mese fa si era preso l'alloro mondiale in specialità. Il campione del mondo in carica questa volta è stato però sconfitto dall’azzurro nettamente, per 20 secondi.

Ancora peggio, però hanno fatto gli antagonisti del campione belga per la maglia rossa: Evenepoel è riuscito a guadagnare 19 secondi su Primoz Roglic che ha chiuso con il terzo tempo. Molto più distante è giunto all'arrivo un deludente Jonas Vingegaard su un percorso che non si è rivelato favorevole per il danese, fresco dominatore al Tour de France, cedendo circa un minuto in classifica generale. Resta al comando della classifica, pur perdendo diversi secondi, ancora Sepp Kuss della Jumbo-Visma che ha difeso la Maglia Rossa anche nella crono odierna.