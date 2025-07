Samuele Privitera morto a 19 dopo la caduta al Giro della Valle d’Aosta: la corsa si ferma

Non c'è stato nulla da fare per Samuele Privitera, morto a soli 19 anni per le conseguenze di una tremenda caduta nella prima tappa del Giro della Valle d'Aosta. Il giovane ciclista è deceduto all'ospedale Umberto Parini di Aosta a causa delle gravi lesioni craniche riportate. Mentre le autorità stanno cercando di chiarire la dinamica dell'incidente, la seconda tappa della corsa è stata annullata.

Morto Samuel Privitera, cosa è successo nel Giro della Valle d'Aosta

Privitera, promettente classe 2005 che a ottobre avrebbe compiuto 20 anni, correva con la squadra Hagens Berman Jayco, vivaio del team Jayco‑AlUla di Axel Merckx. Grandi speranze lo accompagnavano in vista del Giro della Valle d’Aosta 2025, la corsa U23 "Petite Tour", considerata una delle più dure, con i suoi 12.000 metri di dislivello.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane talento del ciclismo italiano, originario di Imperia, sarebbe caduto in un tratto in discesa nei pressi di Pontey. L'alta velocità (pare che il gruppo viaggiasse anche a circa 70 km/h) ha reso drammatico l’impatto di Privitera contro un cancello metallico. Causa della perdita di controllo della bici potrebbe essere stato un dosso, con Samuele che poi, perdendo il casco, ha sbattuto violentemente la testa.

La corsa in ospedale e il decesso del ciclista italiano

Dopo i primi tentativi di rianimazione sul posto, Privitera, che era andato in arresto cardiaco, è stato trasferito in condizioni critiche all'ospedale Parini di Aosta, nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo, però, per lui non c'è stato nulla da fare: i medici ne hanno constatato il decesso dopo poche ore.

Il comitato organizzatore del Giro della Valle d'Aosta, in un comunicato, ha formalizzato la decisione di fermare la gara per una giornata, cancellando la seconda tappa che era in programma oggi, giovedì 17 luglio, a Passy. Questa la nota ufficiale: "La Società Ciclistica Valdostana è addolorata per la prematura scomparsa di Samuele Privitera. Il corridore è caduto oggi, nel corso della prima tappa del Giro della Valle d'Aosta, nel territorio comunale di Pontey. Prontamente assistito dal servizio sanitario al seguito della corsa, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Parini di Aosta dove è purtroppo deceduto. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire ed è al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza. In ragione di quanto accaduto, il comitato organizzatore ha deciso di cancellare la seconda tappa in programma domani, giovedì 17 luglio, a Passy".

La corsa dovrebbe riprendere con la terza tappa, anche se gli organizzatori lasciano libertà alle squadre di decidere se proseguire o meno la competizione: "La corsa riprenderà con la terza tappa, in programma venerdì 18, la Pré-Saint-Didier, Colle del Gran San Bernardo, che sarà preceduta da un momento di raccoglimento, e il tratto iniziale della tappa sarà neutralizzato in memoria di Samuele. Fino al termine della manifestazione, tutte le cerimonie protocollari sono cancellate. Il comitato organizzatore lascia libertà di scelta alle squadre se proseguire la corsa a partire dalla terza tappa".