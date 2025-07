Ciclista cade e perde il casco durante il Giro della Valle d’Aosta: è grave in ospedale

Grave incidente durante la prima tappa del Giro della Valle d'Aosta. Samuele Privitera, ciclista di 20 anni di Imperia della squadra Hagens Berman Jayco, è caduto nella zona di Pontey finendo contro una cancellata e le sue condizioni sono molto gravi.

L'impatto è stato molto violento e l’atleta ha perso coscienza. Privitera è stato soccorso dall’ambulanza e poi è arrivata l’automedica del 118 della Valle d’Aosta: subito dopo c'è stato il trasferimento all'ospedale ‘Umberto Parini' di Aosta.

Privitera cade e perde il casco: è grave in ospedale

L’incidente che ha visto protagonista Samuele Privitera è avvenuto mentre era in gruppo ad un’andatura di circa 70 Km/h: il giovane ciclista ligure ha perso il controllo della bicicletta su un dosso ed è scivolato in avanti, sbattendo sul cancello in ferro di una casa. Nell’impatto ha perso il casco ed è andato in arresto cardiaco.

A intervenire per prima è stata l'ambulanza dell'organizzazione, con un proprio medico, che ha poi chiesto appoggio al 118, giunto sul posto con un'auto medica in breve tempo. Le condizioni sono molto gravi.

Giro della Valle d’Aosta, Agostinaccio ha vinto la prima tappa

A vincere la prima tappa del del 61° Giro Internazionale della Valle d’Aosta è Filippo Agostinacchio. Dopo la gara si è espresso così: "Correre casa un bel vantaggio. Oggi era la migliore occasione delle cinque tappe e ho cercato di farla mia entrando in tutti gli attacchi e ci sono riuscito. Conosco a memoria il percorso di oggi, mio terreno di allenamento e qui, da Corso Battaglione, ci passo per andare a casa”.

La tappa di oggi prevedeva la partenza e l’arrivo proprio nel capoluogo di regione. Domani (mercoledì 17 luglio) il Giro di sposta in Francia per la cronoscalata da Passy a Passy Plaine Joux, 10,5 km impegnativi con pendenza media 8% e tratti al 14%.