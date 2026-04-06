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Pogacar carica sulla propria bici Ferrand Prevot e la porta sul podio del Giro delle Fiandre

Fuoriprogramma divertente dopo la vittoria al Giro delle Fiandre, quando Pogacar ha caricato sulla canna della propria bicicletta la francese Pauline Ferrand-Prevot che si stava dirigendo a piedi verso il podio per celebrare il suo secondo posto nella corsa femminile.
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A cura di Alessio Pediglieri
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Un passaggio in bicicletta da parte di Tadej Pogacar? Il sogno mostruosamente proibito da qualsiasi appassionato di ciclismo che tifi o meno per il campione sloveno. Un desiderio che per tutti resterà tale ma non per Pauline Ferrand-Prevot che si è vista caricare sulla canna della Colnago con cui pochi istanti prima Pogacar aveva trionfato al Giro delle Fiandre, ed è stata trasportata al podio per la premiazione finale.

Un fuoriprogramma che ha mostrato ancora una volta il lato più che umano di un campione che quando è in gara si trasforma in una macchina perfetta: campione e gentiluomo, Tadej Pogacar ha avuto così modo ancora una volta di lasciare una cartolina del tutto particolare e personale al Giro delle Fiandre 2026 dove ha trionfato nel primo confronto diretto con tutti i migliori ciclisti, giunti rigorosamente in fila indiana dietro allo sloveno: Mathieu Van der Poel, Remco Evenpoel e Wout van Aert. 

A prendersi la scena è stata una imbarazzata e sorpresa Pauline Ferrnad-Prevot che si stava dirigendo a piedi verso il podio per celebrare il suo secondo posto nella Ronde femminile corsa poco prima di quella maschile. Ma la ciclista della Visma era rimasta senza bicicletta, così quando le si è avvicinato Tadej per offrirle un passaggio in bicicletta ha accettato divertita: salto in canna e via verso il podio con Tadej ai pedali circondato da decine di curiosi, cronisti e reporter che hanno reso quei pochi metri in due, virali. Una "passeggiata" da fidanzatini anche se la realtà è ben differente: Ferrand-Prevot ha da tempo una salda relazione con il ciclista Dylan van Baarle, mentre Pogacar è fidanzato da anni con la ciclista Urska Zigart.

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Ovviamente il siparietto non è passato inosservato, diventando ben presto virale sui social dove anche la stessa Visma ha voluto ironizzare sulla particolare situazione che ha coinvolto la sua ciclista francese: "Un viaggio di lusso verso il podio".

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