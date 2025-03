Romans Vainsteins arrestato dai carabinieri a Orio al Serio: l’ex ciclista iridato in carcere a Bergamo

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'ex ciclista lettone Romans Vainsteins, che nel 2000 si è laureato campione del Mondo sul traguardo di Plouay, è stato arrestato all'aeroporto di Orio al Serio, subito dopo l'atterraggio dall'aereo proveniente da Riga, capitale della Lettonia: i carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno atteso l'ex iridato per poi prelevarlo e trasportarlo immediatamente al carcere di Bergamo dove è attualmente in stato di fermo. Su di lui pende una causa e una pena da scontare di 4 mesi per aver violato gli obblighi di assistenza familiare nei confronti della ex moglie.

Brutta avventura per Vainsteins, 52 anni e professionista tra il 1997 e il 2004, che adesso dovrà scontare 4 mesi di carcere per violazione degli obblighi di assistenza familiare nel carcere di Bergamo, dove è stato accompagnato dopo l'arresto avvenuto subito dopo lo scalo all'aeroporto di Orio. La seconda moglie di Vainsteins aveva portato in tribunale l'ex campione, poi condannato a pagare mensilmente l'ex consorte, sentenza non rispettata dal lettone che così dovrà scontare la pena in Italia.

Vainsteins, una carriera legata a doppio filo con l'Italia

Il legame con l'Italia è stato tradizionalmente forte nel corso della carriera di Vainsteins che ha legato gran parte della sua vita di ciclista professionista correndo per i team principali del Belpaese. Ha iniziato la sua avventura nel 1998 con la Kross-Selle Italia, con cui conquistò cinque vittorie che gli permisero di farsi notare e nel 1999 venire ingaggiato dalla Vini Caldirola-Sidermec. Vinse dieci corse tra cui due tappe alla Tirreno-Adriatico, la sesta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Foggia, il titolo nazionale lettone su strada e la Parigi-Bruxelles.

Vainsteins campione del mondo nel 2000

Nel 2000 vinse altre cinque gare ma soprattutto conquistò il successo che contrassegnerà per sempre la sua carriera: ai mondiali di Plouay, in Francia, si aggiudicò a sorpresa in volata la gara superando il polacco Zbigniew Spruch ed il grande favorito Óscar Freire, vincitore uscente. Dopo una piccola parentesi nella belga Domo-Farm Frites, nel 2003 si trasferì alla Vini Caldirola-Saunier Duval, prima della sua ultima stagione, il 2004, nelle file della Lampre.