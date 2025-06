video suggerito

Pogacar travolgente al Delfinato, vince e si vendica: “Non mi piace, ma è il ciclismo moderno” Tadej Pogacar si conferma il re del Delfinato imponendosi anche nella settima tappa in solitaria. Poi la rivincita contro la Visma. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tadej Pogacar si conferma il re del Delfinato imponendosi anche nella settima tappa in solitaria. Nella tappa regina del Critérium, lo sloveno ha staccato tutti partendo a 12 chilometri dal traguardo, sull'ultima delle tre salite di giornata. Ancora una prova di forza per il campione sloveno, che ha chiuso con 14’’ di vantaggio su Jonas Vingegaard, mentre Evenepoel è arrivato con un distacco di oltre 2’30.

Pogacar domina il Giro del Delfinato

Si tratta della 98ª vittoria da professionista per Pogacar, che continua a mandare segnali molto preoccupanti agli avversari in vista del Tour de France. Nemmeno nella tappa di 133,6 km, che ha toccato salite leggendarie come la Madeleine e il Col de la Croix de Fer, c’è stata storia: la frazione si è conclusa sull’ascesa finale di Valmeinier 1800. Alla vigilia dell’ultima tappa del Delfinato, la classifica generale parla chiaro.

Pogacar ha oltre un minuto di vantaggio su Vingegaard, 2’21’’ su Lipowitz e ben 4’11’’ su un altro dei suoi principali rivali, Remco Evenepoel, che anche oggi ha incassato una pesante lezione.

Leggi anche Pogacar al Definato produce una dimostrazione di forza preoccupante in vista del Tour de France

Pogacar polemico con la Visma

Nelle dichiarazioni post-gara, Pogacar ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal vantaggio così ampio nei confronti degli avversari. Anche perché, nella parte finale, complice il caldo, ha deciso di gestirsi e non spingere al massimo, avendo già la corsa sotto controllo. E non è mancata una frecciata al team di Vingegaard, la Visma-Lease a Bike. Pogacar si è ritrovato isolato in cima al Col de la Croix de Fer, a 60 chilometri dal traguardo, circondato da tre corridori avversari.

Le cose si sono fatte delicate anche in discesa: "Visma ha attaccato in cima alla Croix de Fer e poi credo che volessero staccarmi in discesa, il che è stato un po' pericoloso nei primi chilometri. Non mi piace, ma questo è il ciclismo moderno". Tutto è andato comunque per il meglio: "Di fronte alla superiorità numerica dei Visma, mi sono detto che la miglior difesa era anticipare i loro attacchi. Così ci ho provato e sono molto contento di essere riuscito a mantenere la maglia gialla in questo modo"