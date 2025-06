video suggerito

Pogacar contro Vingegaard, il primo faccia a faccia tra i due big è al Giro del Delfinato 2025 Domenica 8 giugno scatta il 73° Critérium du Dauphiné, il Giro del delfinato 2025 dove partecipano semplicemente i migliori, come ultimo test in vista del Tour de France. Fra i tanti, dove anche Evenepoel e Van der Poel scatteranno dal via, spiccano i nomi di Vingegaard e Pogacar che si confronteranno per la prima volta in questa stagione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Ci siamo: non è il Giro e nemmeno il Tour ma è pur sempre il primo grane faccia a faccia stagionale tra i due numeri uno che si contendono lo scettro del ciclismo moderno: Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Entrambi hanno iscritto da tempo i rispettivi nomi all'interno dell'elenco di corridori partecipanti al Giro del Delfinato che così assume un ulteriore fascino: oltre ad essere da sempre la grande sala di prove in vista del concerto in giallo del Tour, mostrerà allo scoperto gli alfieri della Visma e della UAE che, per svariati motivi han fin qui seguito un calendario senza incroci.

Il più bel Critérium con il primo confronto Pogacar-Vingegaard e Van der Poel ed Evenepoel a fare i guastafeste

Otto tappe, percorso misto, per tutti i campi. Non mancheranno ovviamente i test in montagna, ma occhio anche alla cronometro individuale, seppur breve, a Saint-Péray. Così si presenta l’edizione numero 77 del Critérium du Dauphiné, classico antipasto del Tour de France che scatta domenica 8 giugno fino al prossimo weekend. I cui favoriti sono ovviamente i due capitani di Visma, Vinvegaard e UAE, Pogacar con Evenepoel che, in Bahrain, proverà a creare scompiglio e sparigliare le carte insieme al redivivo Mathieu Van der Poel reduce da una brutta frattura al polso.

Un Critérium anteprima stellare del Tour de France: un fiume di campioni alla partenza

Un parterre de roix che annuncia scintille e promette spettacolo. Saranno tutti presenti a Domerat domenica 8 giugno per un Delfinato che si preannuncia forse il più atteso di sempre per le battaglie che possiamo già aspettarci, perché sin dalla prima frazione si metteranno sotto pressione a vicenda per una settimana intera, perché tutti troppo ambiziosi, troppo campioni per considerare il Critérium semplicemente una mera preparazione. Perché tutti vorranno vincere. E perché anche gli altri iscritti sono di altissima caratura: Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Mattias Skjelmose, Enric Mas, Romain Bardet, Florian Lipowitz, Carlos Rodríguez, Lenny Martinez e Santiago Buitrago.

Vingegaard per il ritorno af alti livelli, Pogacar per il Tour: "Il modo migliore per testarsi"

I due grandi attesi alla vigilia del Criterium non hanno lesinato dichiarazioni volte ad accendere ancor più il dualismo in vista di una settimana a dir poco bollente. Jonas Vingegaard, le cui cadute lo hanno costretto a limitare e rivedere il proprio calendario, non si nasconde, conscio di aver effettuato una preparazione in altura perfetta: "Tutti hanno fatto dei grandi passi avanti, quindi io dovrò essere più forte di quanto lo sono stato due anni fa. Prima del via dell'anno scorso ero convinto che avrei potuto lottare per la vittoria, ma ovviamente non è stato così. Ora, invece, mi sento in modo totalmente diverso sia per come il mio corpo sta reagendo all'allenamento sia a livello di sensazioni".

Più certezze ancora le ha Tadej Pogacar che nella prima parte di stagione ha saputo esprimersi a livelli impressionanti. Poi, la pausa e ora il ritorno in corsa, con un pensiero fisso nella testa che si tinge di giallo: "Le gambe rispondono bene e la motivazione è alta. Sono passati alcuni anni dall’ultima volta che ho partecipato al Dauphiné e siamo entusiasti di tornare a gareggiare dopo molte settimane di allenamento tutti insieme. C’è un ottimo clima nel gruppo e siamo pronti a indossare i dorsali e dimostrare quello che sappiamo fare"

Criterium du Dauphiné: tutte le tappe, dove vederlo in diretta TV e streaming

Il Giro del Delfinato 2025 verrà trasmesso in tv in chiaro sui canali Rai e, in abbonamento, su Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay e, in abbonamento, su Discovery+, NOW Tv, SkyGo e DAZN.

Ecco il programma delle 8 tappe con inizio domenica 8 giugno e conclusione il 15.

Tappa 1 (08/06): Domérat – Montluçon (195,8 km)

Tappa 2 (09/06): Prémilhat – Issoire (204,6 km)

Tappa 3 (10/06): Brioude – Charantonnay (207,2 km)

Tappa 4 (11/06): Charmes-sur-Rhône – Saint-Péray (17,4 km, crono)

Tappa 5 (12/06): Saint-Priest – Mâcon (183 km)

Tappa 6 (13/06): Valserhône – Combloux (126,7 km)

Tappa 7 (14/06): Grand-Aigueblanche – Valmeinier 1800 (131,6 km)

Tappa 8 (15/06): Val d’Arc – Plateau du Mont-Cenis (133,3 km)