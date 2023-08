Perde la testa sul traguardo ma finisce malissimo: doppia beffa per Storer Al Tour de l’Ain Storer sul traguardo contrasto tra Storer e Cepeda con il primo protagonista di un brutto gesto.

A cura di Marco Beltrami

Quando si lotta fianco a fianco per la vittoria in una gara di ciclismo può succedere di tutto. La velocità elevata infatti gioca brutti scherzi e così anche il minimo contatto può innescare carambole incontrollabili. Un esempio arriva direttamente dalla seconda tappa del Tour de l'Ain 2023 e ha visto protagonisti Cepeda e Storer. Un finale incandescente.

Il Tour de l’Ain è una longeva corsa a tappe di ciclismo su strada maschile che si svolge in Francia, dopo il Tour de France, nel mese di agosto. Si corre nel dipartimento di Ain, ed è giunto alla sua 35a edizione. In precedenza questo appuntamento inserito regolarmente nel circuito UCI Europe Tour, si chiama Prix de l’Amitié. In realtà però nella seconda tappa c’è stato ben poco di amichevole a giudicare la conclusione.

Nella Sant Vulbas-Lagnieu di 124 km contraddistinta dal Col de Portes è successo davvero di tutto. A rendere ulteriormente più complicata la gara odierna ci si è messa anche la pioggia che ha reso assai pericolose le discese. A pagare dazio ad esempio è stato Vuillermoz con una brutta caduta senza conseguenze.

Nel finale poi a lottare per il successo sono stati in tre, anche se uno dei ciclisti in questione è uscito quasi subito di scena. Stiamo parlando di Carthy anche lui finito sull'asfalto e dunque fuori dai giochi per il trionfo.

A decidere la tappa è stata una voltata tra Cepeda, ecuadoriano della EF, e Storer australiano della Groupama-FDJ. Il secondo è partito meglio nello sprint e sembrava avere la gamba giusta per tagliare il traguardo davanti al sudamericano che però è riuscito con un'azione impetuosa a rimontare piazzando il sorpasso decisivo.

A questo punto Storer con un'azione molto pericolosa si è avvicinato sempre più all'avversario fino a toccarlo dopo il traguardo, con un leggero allargamento del braccio. Come è andata a finire? Che Cepeda ha vinto la gara per questione di centimetri, mentre Storer che rischiava di spingere l'avversario verso le transenne, è caduto malamente dopo il traguardo rischiando anche di farsi molto male. Una scena molto curiosa.