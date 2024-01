Oscar Onley cade alla Cadel Evans Race e si frattura ancora la clavicola: terza operazione in un anno Giovanissimo talento britannico del ciclismo, Oscar Onley ha dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico: a soli 22 anni e al suo primo anno da professionista, è già alla sua 3a operazione. Solo una settimana prima aveva ottenuto la sua prima vittoria pro sulla mitica Willunga Hill al Down Under in Australia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Giovane purissimo talento, ma di una sfortuna incredibile: Oscar Onley, neo professionista britannico si è ritrovato ancora una volta sul letto di un ospedale per sottoporsi al terzo intervento alla clavicola. A soli 22 anni e con una sola stagione alle spalle di pro, il destino sta mettendo a dura prova uno degli astri nascenti del ciclismo internazionale.

Solamente una settimana fa, il nome di Oscar Onley era associato ad una impresa straordinaria, conquistata nella prima gara di stagione, in Australia al Tour Down Under quando ha trionfato sulla leggendaria salita di Willunga Hill, nella sesta tappa quando ha messo tutti gli avversari in fila, prendendosi la scena e ripresentandosi tra i migliori prospetti in crescita. Perché Onley ha già fatto parlare di sé e bene un paio di anni fa quando sorprese tutti nel 2022. Da semplice stagista era riuscito infatti ad arrivare terzo in classifica generale alla CRO Race, piazzandosi dietro a due autentici mostri sacri, Matej Mohorič e al vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard. Nello stesso anno aveva poi vinto anche una tappa al Giro della Valle d'Aosta.

Il 2024 era iniziato nel migliore dei modi prendendosi meritatamente la prima vittoria da professionista con la maglia della dsm-firmenich PostNL, in una delle frazioni più iconiche della Down Under, la 6a tappa con il finale sull'erta australiana di Willunga Hill, battendo in volata il gruppetto di testa. Una conferma che ha rilanciato le ambizioni di Onley poi presentatosi puntualmente alla classica di Geelong, la Cadel Evans Great Ocean Road Race, 176 chilometri tra le pianure australiane. Finita però nel peggiore dei modi.

Al 70° chilometro il 22enne britannico è stato vittima di una brutta caduta che gli ha impedito di continuare la gara. Trasportato in ospedale per Oscar Onley è arrivato anche l'amarissimo verdetto dei medici: frattura alla clavicola sinistra. Un trauma che il giovanissimo ciclista ha già dovuto affrontare altre due volte. Il britannico ha provato a prendere la situazione nel migliore dei modi, postando sui social la propria sfortunata situazione, mettendo due foto: la prima di lui sorridente post operazione e l'altra della condizione ossea dell'articolazione dove si nota perfettamente l'inserimento di una staffa e di una vite per saldare nel miglior modo possibile le ossa.

"La vita è un gioco" ha poi provato a scherzare Onley, "un gioco di serpenti e scale. È stato un mese figo in Australia, ora sto finendo di combattere con la clavicola rotta numero 3". Di fatto, questa è la terza frattura della clavicola per Onley in poco più di un anno, dopo un ultimo infortunio simile, solo 7 mesi fa, che lo aveva costretto ad abbandonare l'ultima Vuelta a España, che lo vedeva al debutto, finita dopo una sola tappa di gara. L'attuale incidente in Australia ha di nuovo frenato bruscamente gli appuntamenti di Oscar Onley con la stagione 2024, che lo rivedranno in sella solamente in primavera.