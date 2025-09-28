Mondiali di ciclismo oggi in tv, dove vedere la prova in linea maschile: orari, percorso e favoriti

La prova su strada dei Mondiali di ciclismo maschile è da sempre uno degli eventi più attesi della stagione dello sport, non solo in Italia. Si disputa oggi in Ruanda, domenica 28 settembre, a Kigali, la prova su strada da 267,5 chilometri. Si parte alle ore 9,45, si prevede una corsa di almeno cinque ore. Tra i favoriti c'è ovviamente Tadej Pogacar, che anzi è il favoritissimo. Occhio, però, anche a Isaac Del Toro e a Remco Evenepoel. Diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Gli abbonati avranno la possibilità di vedere i Mondiali 2026 con Eurosport, e dunque potranno farlo sia quelli di DAZN che di Discovery+.

Orario e percorso della prova in linea dei Mondiali di ciclismo: a che ora inizia

Si parte alle ore 9:45. Il tracciato sul quale si terrà la prova maschile in linea si preannuncia assai insidioso. 267,5 chilometri complessivi di 5745 metri con cinque dure vette da affrontare in sequenza. Si parte affrontando nove volte un circuito da 13,6 chilometri con all'interno gli strappi del Cote de Kigali Golf e della Cote de Kimihurura. Poi avanzando si va verso la tripla ascesa alla Cote de Peage, al Mont Kigali e sul Mur de Kigali, con il pavé. Poi si torna sul circuito iniziale allungato di ulteriori 15 chilometri da percorrere sei volte.

Chi sono i favoriti e gli italiani in gara

C'è un favoritissimo, ovviamente è lui: il più forte ciclista del pianeta, lo sloveno Tadej Pogacar, campione un anno fa. Ha detto di sentirsi bene e ambisce al bis. Isaac Del Toro, Remco Evenepoel. A distanza Tom Pidcock, britannico, l'irlandese Ben Healy e il danese Mattias Skjelmose. Con Richard Carapaz e Juan Ayuso sullo sfondo.

Il CT Marco Villa aveva convocato sei ciclisti per i Mondiali 2025, uno di questi ha dato forfait: la febbre tiene fuori Giulio Pellizzari, sostituito da Gianmarco Garofoli. Pellizzari era uno dei due capitani designati, l'altro Giulio Ciccone che è quello sul quale l'Italia ripone le maggiori speranze. Convocati anche Marco Frigo, Fausto Masnada, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Andrea Bagioli e Matteo Sobrero.

Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 in TV e streaming

I Mondiali di ciclismo sono canonicamente un appuntamento trasmesso in diretta TV dalla Rai che manderà la prima parte della corsa che assegna la maglia iridata su RaiSport, canale 58, e quella finale invece su Rai 2 a partire dalle ore 14. Gli abbonati a Discovery+ e a DAZN invece potranno seguire la corsa su Eurosport.