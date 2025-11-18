Mario Cipollini ricoverato in ospedale per problemi cardiaci: “Il mio cuore fa le bizze”

Mario Cipollini, che è stato un ciclista di altissimo livello, velocista doc, è stato campione del mondo nel 2002, attualmente è ricoverato in ospedale ad Ancona per problemi cardiaci. La notizia l'ha data lui stesso con un post su Instagram, nel quale ha voluto anche rassicurare amici e vecchi tifosi: "Il mio cuore purtroppo ha un po' di problemi, continua a fare un po' le bizze".

"Non bisogna abbattersi"

Cipollini dunque su Instagram in un video ha spiegato cosa gli è successo e perché è dovuto tornare in ospedale: "Purtroppo ho qualche problema, il mio cuore continua a fare un po' le bizze. L'anno scorso avevo fatto una operazione in cui mi avevano inserito un loop. Qui ho un piccolo registratore con il quale qui ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca, di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, mi hanno richiamato all'ordine e detto: ‘Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio'".

L'ex campione di ciclismo ha spiegato che dovrà rimanere qualche giorno in ospedale, dove capirà attraverso una serie di esami cosa dovrà fare esattamente: "La vita è questa, bisogna andare avanti e non abbattersi. Il momento è complicato e sicuramente sarebbe meglio essere su qualche salita della Lucchesia piuttosto che qui". Tanti messaggi di incoraggiamento da parte dei suoi follower, compreso quello dell'amico Jovanotti, grande amante del ciclismo.

Mario Cipollini nel momento del trionfo a Zolder, era il 2002 quando divenne campione del mondo.

Super Mario è stato campione del mondo nel 2002

La carriera di Cipollini è stata straordinaria. Classe 1967, è stato professionista dal 1989 al 2005. Negli anni '90 e nei primi anni del nuovo secolo è stato sempre l'uomo da battere in volata. Quasi 200 vittorie, il Mondiale in linea di Zolder del 2002 il momento più alto della sua fantastica carriera. Quarantadue le tappe vinte al Giro e pure un successo fantastico alla Milano-Sanremo per il Re Leone.