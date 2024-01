Lotte Kopecky è semplicemente immensa: agli Europei su pista vince due medaglie d’oro in 20 minuti Lotte Kopecky ha vinto la medaglia d’oro nella gara a punti e nell’eliminazione. Un’impresa incredibile che la campionessa belga ha ottenuto in soli 20 minuti. Confermando doti psicofisiche uniche al mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Straordinaria impresa da parte di Lotte Kopecky, la campionessa belga autrice di una doppia medaglia d'oro agli Europei di ciclismo su pista. Conquistati in soli 20 minuti, a dimostrazione di qualità e superiorità di un altro pianeta per la 28enne capace non solo di confermare le attese ma di farlo in un modo assolutamente unico. E molto probabilmente irripetibile.

Lotte Kopecky ha vinto due medaglie d'oro in un solo giorno sulla pista belga di Apeldoorn e fin qui si tratterebbe di una doppia vittoria che non è di certo la prima e unica. Ma Kopecky, che vanta in bacheca già 3 titoli europei e 2 titoli mondiali nella gara ad eliminazione, ha voluto farlo a suo modo, lasciando il segno indelebile nell'edizione 2024. Prima imponendosi nella corsa a punti, poi replicando in quella ad eliminazione, in due prove estenuanti che hanno sfiancato tutte le partecipanti, tranne lei.

Si preannunciava un doppio appuntamento più che arduo nel programma di sabato sera per Lotte Kopecky, che si è iscritta ad entrambe le prove. La prima, a punti, prevede 100 giri di pista per un totale di 25 chilometri, da gestire al meglio tra energie da utilizzare al momento giusto, strategia da cambiare ad ogni situazione del momento e una abilità estrema nell'intuire traiettorie e momenti giusti per prendersi i punti. Che possono arrivare a 10 ogni 10 giri, quindi in una serie sempre più avvincente di scatti, sprint e recuperi.

Leggi anche La stagione 2024 di ciclismo inizia malissimo: spettatori travolti dal gruppo alla prima volata

Kopecky non ha nemmeno avuto vita facile perché a complicarle la serata ci ha provato la norvegese Anita Yvonne Stenberg che le ha tenuto testa fino alla fine. Risultato? La belga ha vinto ma con soli 5 punti in più rispetto a Stenberg. Per Kopecky si è trattato del 2° titolo europeo nella disciplina nella quale si è laureata due volte campionessa del mondo. Tripudio e festa, ma non troppo perché la pista ha chiamato la campionessa belga a sé subito dopo. Kopecki infatti si è fatta trovare pronta nella gara ad eliminazione, altra estenuante prova.

La sfida in pista prevede una eliminazione ogni due giri, con ulteriore dispendio di energie psicofisiche importanti: non solo velocità ma ancora una volta una lucidità mentale da non perdere mai di vista per gestire le situazioni e poi presentarsi in condizioni ottimali nello sprint finale: che Kopecky ha eseguito alla perfezione. La tedesca Lea Lin Teutenberg è stata l'ultima avversaria rimasta in pista ma anche per lei non c'è stata storia: con un attacco finale devastante Kopecky si è presa l'oro. Il secondo. In soli 20 minuti.