video suggerito

Lorena Wiebes vince la Sanremo Women 2025 dopo 20 anni di assenza: giornata storica per il ciclismo femminile Lorena Wiebes si aggiudica l’edizione 2025 della Sanremo Women, che si è tornata a disputare dopo 20 anni. La campionessa europea ha preceduto Marianne Vos e Noemi Ruegg. Settima Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini ripresa a 100 metri dal traguardo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) vince in volata la Sanremo Women presented by Crédit Agricole dopo 20 anni di assenza. L'atleta della SD Worx, ha battuto allo sprint la connazionale Marianne Vos e la svizzera Noemi Ruegg dopo aver sfruttato il grandissimo lavoro della campionessa mondiale Lotte Kopecky che ha chiuso ai 150 metri sulla campionessa italiana Elisa Longo Borghini, brava a tentare il colpaccio provando a fuggire in fondo al Poggio. Migliore azzurra al traguardo è stata Elisa Balsamo (Lidl-Trek), settima.

Giornata storica per il ciclismo femminile: dopo 20 anni di assenza è tornata una grande classica nel calendario ciclistico stagionale anche per le donne.

Sanremo Women 2025, la classifica

Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) – 156 km in 3h43’32” media di 41.872 km/h Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) s.t. Noemi Ruegg (EF Education – Oatly) s.t. Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) s.t. Demi Vollering (FDJ-Suez) s.t.

Lorena Wiebes: "È difficile crederci ma ho vinto la Sanremo Women"

La vincitrice Lorena Wiebes, dopo il trionfo, ha dichiarato: "È difficile crederci ma ho vinto la Sanremo Women. Sono molto grata alla squadra per l’ottimo lavoro svolto. C’erano diverse opzioni per il finale, ma mi sentivo molto bene sulla Cipressa. Anche sul Poggio ero tra le prime cinque al passaggio in cima. A quel punto sapevo che avrei corso per la vittoria. Elisa Longo Borghini ha attaccato con grande forza a 2 km dall’arrivo, ma sono rimasta fiduciosa perché conosco la forza di Lotte Kopecky. Mi ha portata in una posizione perfetta. Non volevo lanciare lo sprint troppo presto, ma è stato sufficiente per vincere. Questa vittoria ha un grande valore nella mia carriera. È davvero bello vincere qui. Ho fatto molte ricognizioni del percorso in quanto sono rimasta in Italia dopo la Strade Bianche. Ringrazio il team che ha puntato su di me".