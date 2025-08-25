L’on board rivela l’impressionante caduta di Vingegaard alla Vuelta: impatto terribile, non si fa nulla

Jonas Vingegaard miracolato alla Vuelta di Spagna, nel corso della seconda tappa tutta italiana in cui poi è riuscito a vestire anche la maglia rossa di leader della classifica generale sprintando sul nostro Guido Ciccone. Nel corso della frazione, che si svolgeva da Alba a Limone Piemonte, il leader della Visma è stato vittima di una terribile caduta: le immagini riprese dalla on board in gruppo mostrano il terribile impatto a peso morto sull'asfalto. Miracolosamente però, il danese non si è fatto nulla, riportando solamente qualche graffio, riuscendo a ripartire per poi vincere la frazione.

La 2a tappa della Vuelta in Piemonte: Vingegaard cade sotto la pioggia

Jonas Vingegaard ha vinto domenica 24 agosto la seconda tappa della Vuelta a España, ma la giornata avrebbe potuto andare diversamente per lui, vittima di un incidente sull'asfalto reso scivoloso dalle intense piogge, quando su una rotonda il danese è finito a terra, perdendo il controllo della bici senza che nessuno lo urtasse. Le conseguenze però sono state minime e ha potuto proseguire senza problemi. Vingegaard dopo i danni riportati ai Paesi Baschi nel 2024, dove rischiò la vita sfiorando una base di cemento a bordo strada, aveva un conto in sospeso con la fortuna: saldato alla Vuelta.

Le immagini dall'on board del gruppo: l'impatto è improvviso e violentissimo

La caduta alla Vuelta è stata tutt'altro che banale e lo si è evinto successivamente quando è stato pubblicato un video attraverso l'on board, le piccole telecamere a bordo delle biciclette di alcuni corridori. Immagini sia frontali sia da dietro che evidenziato il tremendo impatto subito dal danese sull'asfalto: la ruota posteriore slitta improvvisamente e Vingegaard finisce pesantemente a terra sul lato sinistro, scivolando per qualche metro per poi scontrarsi violentemente con un altro ciclista, anche lui a terra.

Vingegaard risale in sella e vince a Limone Piemonte: "Solo qualche livido"

Alla fine però, tutto si è risolto in un semplice spavento e qualche livido: Vingegaard è risalito prontamente in sella e ha mostrato il pollice alzato alle telecamere. L'incidente è avvenuto a 26 chilometri dal traguardo di Limone Piemonte, il primo in salita di questa Vuelta dove il danese è riuscito comunque a vincere la tappa e prendersi la maglia da leader, per poi riassicurare ancora una volta tutti sulle proprie condizioni: "Tutto ok, mi pare di avere subito solo qualche livido…"