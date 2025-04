video suggerito

Liegi-Bastogne-Liegi 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti La Liegi-Bastogne-Liegi è l’ultima Monumento primaverile 2025 e si corre oggi, domenica 27 aprile. Via alle 10:10, arrivo previsto attorno alle 16:40. Favoriti Pogacar ed Evenepoel che si sono alternati alla vittoria nelle ultime 4 edizioni. Diretta in chiaro su RaiSportHD e RaiPlay. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultima Monumento di primavera, la Liegi-Bastogne-Liegi dà appuntamento agli appassionati quest'oggi, domenica 27 aprile per l'ennesima occasione di vedere all'opera Tadej Pogacar sfidare il mondo del ciclismo, rinnovando il duello con Remco Evenepoel, altro indiscusso favorito della vigilia. Diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi in TV e in streaming grazie al servizio Rai.

Un Pogacar evidentemente affaticato ma pronto a chiudere in bellezza la sua prima parte di calendario in attesa di cimentarsi nel Tour de France e rompere gli indugi su Giro e Vuelta. Alla Freccia-Vallone il fenomeno sloveno ha dato ancora il meglio di sé, spaccando le gambe a tutti sul Mur de Huy, l'erta finale con strappi al 20% che ha messo a dura prova anche il campione del mondo. Pronto però a rilanciare la sfida alla Liegi-Bastogne-Liegi la più antica tra le Classiche Monumento, giunta alla sua 111a edizione. E che avrà in Tadej Pogačar e Remco Evenepoel due protagonisti annunciati, non a caso vincitori delle ultime 4 edizioni: 2021 e 2024 Pogačar, 2022 e 2023 Evenepoel.

Liegi-Bastogne-Liegi 2025: orari, percorso, altimetria

La Doyenne, edizione 2025 misura 252 km con 11 côtes, 9 delle quali concentrate negli ultimi 100 km di gara dove ovviamente verrà fatta la selezione per la vittoria finale. Il percorso è meno irregolare rispetto all’Amstel, ma le salite sono più lunghe, per un dislivello complessivo che supera i 4.000 metri, aprendo il fianco agli scalatori puri che vogliano cimentarsi in una Classica. Alcune novità da segnalare tra cui la côte de Saint-Roch a inizio gara e il ritorno del Col de Haussire, assente da 30 anni. Nel tradizionale finale ci si dovrà impegnare nell'affrontare la Redoute (1,6 km al 9,5%), la côte des Forges (1,4 km al 7,5%) e la côte de la Roche-aux-Faucons (1,4 km all’11,5%). Da Liegi il via è previsto per le ore 10:10 per poi concludersi nelle medesima città, tra le 16:05 e le 16:40.

I favoriti della Liegi-Bastogne-Liegi 2025: la sfida eterna tra Pogacar ed Evenepoel

Sarà quasi certamente una sfida a due tra Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), che hanno dominato la scena delle ultime 4 edizioni. Ci sarebbe anche Skjelmose (Lidl-Trek) che ha vinto all'Amstel ma è caduto malamente alla Freccia-Vallone e non è in ottime condizioni. La Lidl-Trek potrà contare anche su un rinato Giulio Ciccone e Thibau Nys come alternative. Tra i nomi da tenere d'occhio ci sono anche Pidcock (Q36.5 Pro Cycling), Hirshi e Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), Powless, Healy e Carapaz (EF Education – Easypost), O'Connor (Team Jayco AlUla), Bilbao e Buitrago (Barhain-Victorious), Tulett e Benoot (Visma | Lease a Bike)

Dove vedere in diretta streaming e TV la Liegi-Bastogne-Liegi 2025

La Liegi-Bastogne-Liegi 2025 sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD a partire dalle 13:15 per poi passare su Rai 2 a partire dalle 15:15, e in streaming su Rai Play, sempre senza costi aggiuntivi. Su Eurosport 2. canale visibile su Sky, Dazn, Tim Vision e sul channel extra di Amazon Prime, a pagamento la diretta inizierà alle 12:30, mentre lo streaming, solo per abbonati, su Discovery + comincerà già alle 12:00.