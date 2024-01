La stagione 2024 di ciclismo inizia malissimo: spettatori travolti dal gruppo alla prima volata L’Australian Criterium, dove ha trionfato Caleb Ewan è la prima corsa ufficiale del 2024 e subito si è verificato un incidente. Sul rettilineo del traguardo i ciclisti lanciati alla massima velocità si sono scontrati con alcuni incauti spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La stagione 2024 del ciclismo internazionale è appena iniziata e si è subito registrato un incidente tra tifosi a bordo strada e i ciclisti lanciati a tutta velocità. E' accaduto durante l'ultimo Australian Criterium, poi vinto dal sempre presente Caleb Ewan, quando sul rettilineo che portava al traguardo parte del gruppo di testa impegnato allo sprint è volato per aria, colpendo una spettatrice che stava seguendo la corsa sporgendosi oltremodo dal marciapiede.

Una scene che spesso ci ha accompagnati nel 2023 e che si è puntualmente ripresentata alla prima occasione del nuovo anno agonistico targato UCI. Come di consueto riparte dall'Australia dove si stanno disputando dallo scorso 3 gennaio fino al prossimo 7 i National Road Championships, con il Criterium nazionale 2024 corso il 5 gennaio, vinto da Caleb Ewan in volata e che è stato caratterizzato nei metri finali da un incidente tra due ciclisti e una spettatrice.

Le immagini vedono il plotone di testa a tutta velocità imboccare il vialone del rettilineo finale dopo una curva da sinistra. I ciclisti si stanno contendendo le posizioni migliori, chi per trovare la ruota ideale chi per non perdere quella dei propri compagni per lo sprint vincente. Ma ad un certo punto, proprio dopo la svolta, sulla destra a filo del marciapiede assieptato da spettatori, lo schianto: a terra finiscono due corridori, mentre gli altri riescono ad evitare l'impatto, e una donna poi subito soccorsa dagli altri tifosi sul posto.

Alla fine la volata si è svola regolarmente e ha visto trionfare subito uno dei nomi più celebri, Caleb Ewan che ha esordito nel modo migliore con i colori della sua nuova squadra Jayco-AlUla: grazie all’aiuto dei suoi compagni, il 29enne ha dominato lo sprint sul traguardo di Ballarat precedendo Jensen Plowright della Alpecin-Deceuninck) e Sam Welsford della Bora-hansgrohe: "Volevo davvero iniziare l’anno alla grande, e volevo sarebbe stato qui al criterium.

"Onestamente, prima della gara ero super nervoso, mi sentivo come un bambino che corre di nuovo" ha poi commentato entusiasta al traguardo il velocista australiano. "Quando sei nervoso è positivo, significa che testa e corpo sono pronti ad affrontare le sfide".