Incredibile ai Mondiali di ciclismo: manifestanti bloccano la strada e fermano la gara in linea Una protesta di alcuni attivisti ha bloccato il Mondiale di ciclismo in linea a 190km dal traguardo. La gara è stata fermata e neutralizzata quando erano in 9 in fuga.

A cura di Alessio Pediglieri

A 191 chilometri dall'arrivo alcuni manifestanti hanno fermato la gara in linea della prova maschile chew si sta correndo tra Edimburgo e Glasgow, neutralizzando di fatto la corsa. Al momento del blocco, erano in 9 in fuga, inseguiti da un altro gruppetto di 3 corridori. Il plotone era a 9 minuti quando è stato raggiunto dalla notizia. Le persone che stanno protestando si sono incollate all'asfalto, l'organizzazione sta provvedendo a risolvere una situazione ai limiti del paradosso.

Adesso la corsa è neutralizzata, si dovrà capire come risolvere il problema perché è tutto fermo per una situazione assolutamente inedita, mai avvenuta in una prova mondiale. Una situazione delicatissima perché adesso bisognerà far ripartire la gara il prima possibile ristabilendo però le varie distanze tra i gruppi in fuga. La regia internazionale non ha mostrato le immagini dei manifestanti ma la grafica in sovraimpressione ha confermato che il problema è proprio stato causato da persone instrada, in un tratto molto stretto della carreggiata.

Tutti i corridori sono al momento fermi. Chi si riposa, chi si fa un selfie e chi attende con un po' di nervosismo che sta salendo si minuto in minuto. La situazione non sembra potersi risolvere in breve tempo perché la corsa più importante in assoluto è stata bloccata con alcune persone letteralmente incollate all'asfalto e non si hanno notizie su quando il Mondiale possa riprendere regolarmente.

Tra i ciclisti si è fatto largo anche un furgone della Polizia che sta raggiungendo il luogo della protesta dei manifestanti, con il tentativo di trovare un accordo e risolvere la situazione nel migliore dei modi per tutti. Anche i responsabili UCI sono scesi dalle ammiraglie con il tentativo di contrattare e far ripartire la gara.

(in aggiornamento)