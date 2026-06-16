Incidente assurdo al Saarland Trofeo, anziano investe in scooter i corridori: “Senza parole”

L’incredibile incidente è avvenuto in Germania durante una gara ciclistica giovanile, quando un anziano tifoso ha improvvisamente attraversato la strada col suo mezzo di trasporto incurante del plotone che proveniva a tutta velocità.

Incredibile e drammatico incidente durante una delle tappe della Saarland Trofeo Juniors, una gara ciclistica riservata ai giovani corridori tedeschi, quando un anziano per cercare di avere una migliore visibilità a bordo strada ha però sbagliato manovra e immesso il proprio scooter per la mobilità in mezzo alla carreggiata. Il tutto proprio nel momento in cui stava passando a tutta velocità il plotone, investendo in pieno i corridori. Momenti di panico e paura tra i tifosi e nel gruppo dove sono rimasti a terra in molti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Cos'è successo nella 4a tappa della Saarland Trofeo: l'anziano investe i corridori

La Saarland Trofeo Juniores 2026 ha rischiato di trasformarsi in tragedia ma fortunatamente tutti i corridori coinvolti nell'impatto non hanno riportato conseguenze gravi. Nemmeno il povero Paul Vriesman che è stato visto lanciarsi a tutta velocità contro lo scooter per compiere poi una capriola in aria e atterrare di schianto sull'asfalto. Il primo di tanti altri corridori finiti a terra malamente mentre altri sono riusciti con prodigiosi riflessi ad evitare il peggio. Il filmato dell'accaduto è diventato subito virale, poi riportato sui social dallo stesso Vriesman.

Il racconto di Vriesman catapultato a terra: "Quel signore viveva nel suo mondo"

Un incidente pauroso e spettacolare che, solo per miracolo, non ha causato serie conseguenze. "Un incidente davvero brutto, ma sembra che mi sia andata piuttosto bene e senza gravi infortuni" ha poi spiegato Paul Vriesman, riproponendo l'incidente avvenuto nel corso della 4a tappa della corsa tedesca. "Non è il modo in cui speravo di finire la mia prima settimana di ritorno alla gara dopo alcuni mesi di riabilitazione. Ho fatto alcuni grandi passi questa settimana per tornare alla mia vecchia forma. Peccato dovermi ritirare al Saarland Trofeo in questo modo a causa di un anziano che viveva nel suo mondo"