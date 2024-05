video suggerito

Impressionante caduta al traguardo, cicliste volano contro le transenne ed è caos: cade metà gruppo Tremendo epilogo per una gara di ciclismo femminile in Belgio, con metà delle cicliste impegnate coinvolte in una tremenda caduta finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le cadute sono sempre dietro l'angolo nel ciclismo. Quanto accaduto però in Belgio in occasione di una tradizionale gara femminile è davvero particolare. La Cyclis Bike Lease Classic, prova di ciclismo femminile organizzata nella città di Hamme su un circuito circolare, è stata contraddistinta da una tremenda carambola che ha coinvolto praticamente metà gruppo, con più di 20 atlete coinvolte.

Il fattaccio si è verificato proprio al momento del taglio del traguardo, con la gara che si è decisa in volata. La folle carambola è stata innescata da un contatto nella parte sinistra del tracciato, con una delle cicliste che si è di fatto appoggiata sull'atleta al suo fianco, spingendola inevitabilmente sulle transenne. Le due sono cadute malamente sull'asfalto.

Non sono state solo loro a volare, visto che in pochi secondi si è scatenato letteralmente il caos. Le biciclette delle due sono finite per aria, provocando danni molto seri alle altre cicliste che stavano arrivando. Quelle che non sono riuscire a dribblare i pezzi, sono finite per terra, con impatti molto dolorosi. Le conseguenze dell'incidente si sono fatte sentire anche sull'altro lato della "pista" e diverse cicliste si sono schiantate contro le transenne.

Leggi anche Primoz Roglic mostra i veri effetti di una caduta sul corpo di un ciclista: è devastato

Un bello spavento per gli spettatori collocati a ridosso del traguardo, che subito si sono allontanati. Quando l'effetto domino si è concluso subito si sono riversati in strada sia molti dei tifosi presenti, che gli addetti ai lavori per cercare di curare subito le cicliste e assicurarsi delle loro condizioni. Impressionanti le urla di dolore di molte delle atlete cadute a conferma dei gravi danni subiti nel brutto volo. A quanto pare sono state diverse le cicliste finite in ospedale per i controlli del caso. Una giornata decisamente da dimenticare per il Belgio del ciclismo.