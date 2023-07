Il presidente Macron fa visita al Tour, Bettiol ne approfitta: “Ci dia indietro la Monnalisa” L’italiano della EF Education-EasyPost ha pubblicato sui propri social una richiesta particolare, dopo che il presidente Macron ha fatto capolino al Tour durante la tappa del Tourmalet per salutare i ciclisti e i tifosi.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Tour de France per i francesi è più di un banale momento di sport, è tra i principali eventi nazionalpopolari di sempre. E ogni anno, durante la Grande Boucle il Presidente in carica fa visita alla corsa, a conferma dell'importanza che racchiude e che si spinge ben oltre il ciclismo. Così anche in occasione della 110a edizione, Emmanuel Macron non ha voluto mancare l'appuntamento e c'è chi ne ha approfittato per lanciargli una simpatica frecciata sui social: Alberto Bettiol.

Strette di mano, sorrisi, pacche sulle spalle. Anche qualche parola strappata qua e là: il presidente francese Macron si è preso parte della scena di una delle tappe più importanti del Tour 2023, quella di giovedì, dove si è scalato il Tourmalet e che ha visto rivoluzionare la classifica generale: Hindley ha consegnato la maglia gialla a Vingegaard mentre Pogacar si andava a prendere la vittoria di giornata.

Nel mezzo, lui, il primo cittadino di Francia che ha incontrato i ciclisti poco prima del via, per poi prendere posto sull'ammiraglia dell'organizzazione con cui ha seguito gran parte della tappa, occasione anche per salutare i tanti tifosi sparsi sulle salite pirenaiche e molti francesi che hanno apprezzato l'ingerenza politica oramai diventata un appuntamento immancabile. Fino al saluto personale alla maglia gialla di giornata, il danese Vingegaard.

Ma c'è stato anche chi ha approfittato di questo momento istituzionale per togliersi dagli scarpini un sassolino: Alberto Bettiol. Il 29enne toscano del team EF Education-EasyPost ha pubblicato sui propri profili social, una sua foto che lo ritraeva proprio con Macron: un tète a tète tra strette di mano e sorrisi per immortalare comunque un istante iconico. Non senza una sferzata goliardica: "Monsieur le Président, please give us back the Monnalisa 🇮🇹, and thanks for coming to @letourdefrance 🇫🇷" ha scritto Bettiol. "Signor Presidente, per favore, ci ridia la Monnalisa. E grazie per essere venuto al Tour". Messaggio recepito?