Pogacar vince la 6a tappa del Tour de France: Hindely cede, maglia gialla a Vingegaard. La classifica aggiornata Hindley crolla sul Col du Tourmalet, salita storica del Tour de France e consegna la maglia gialla a Vingegaard. La vittoria di tgappa va ad uno straordinario Pogacar. Giuliuo Ciccone crolla ed esce dalle prime posizioni della classifica generale.

A cura di Alessio Pediglieri

Tadej Pogacar torna a vincere al Tour de France e lo fa nella tappa del Tourmalet davanti a Vinvegaard. Il capitano della UAE ha fatto la differenza nei 2,5 chilometri finali imponendosi nel primo traguardo in salita di questa edizione. Vingegaard ha ceduto e ha pagato una ventina di secondi, ma si è consolato con la maglia gialla tolta dalle spalle di Hindley. Crollo totale di Giulio Ciccone che esce dalla top ten generale.

Una tappa pirenaica che ha lasciato emozioni sin da subito con una lunghissima fuga di giornata dove ha fatto il leone Van Aert. Poi sul Tourmalet la corsa è scoppiata: Vingegaard e Pogacar aumentano i giri e chi paga subito è la maglia gialla Hindley. Sulla mitica salita pirenaica, i due fanno il vuoto con un forcing progressivo incredibile. A inizio scalata pagavano oltre 4 minuti sui battistrada, allo scollinamento solo 30 secondi. E Hindley si è ritrovato ad oltre due minuti. Così, già a metà tappa tutto si è capovolto con il capitano della Bora che cede la maglia gialla, in attesa di capire chi trionferà al traguardo.

Il finale è tutto legato al dualismo tra Vingegaard e Pogacar che oltre a provare ad allungare ancora sui diretti avversari, cercano di prendersi il successo di frazione, la prima in salita. Negli ultimi 4 km si accende la bagarre per il successo di giornata: i due migliori fanno il vuoto assoluto e quando Pogacar spinge sui pedali riesce a prendere un vantaggio sufficiente per trionfare e prendersi il primo successo di questa edizione.

L’ordine di arrivo della 6a tappa del Tour de France

La vittoria di Pogacar alla sesta tappa del Tour è stata solitaria, davanti a Vingegaard che ha pafato una ventina di secondi. Terzo sul podio di giornata un ottimo Johannessen

1 POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates)

2 VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma) 0:24

3 JOHANNESSEN Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling Team) 1:22

4 GUERREIRO Ruben (Movistar Team) 2:06

5 SHAW James (EF Education-EasyPost) 2:15

6 HINDLEY Jai (BORA – Hansgrohe) 2:39

7 RODRÍGUEZ Carlos (INEOS Grenadiers) 2:39

8 YATES Simon (Team Jayco AlUla) 2:39

9 YATES Adam (UAE Team Emirates) 3:11

10 BARDET Romain (Team dsm – firmenich) 3:11

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla

Stravolta la classifica generale: maglia gialla a Vingegaard, davanti a Pogacar che segue a soli 25″, terzo Hindley. Giulio Ciccone scivola lontanissimo dai primi, fuori dalla Top15

1 Jonas VINGEGAARD

2 Tadej POGAČAR + 00h 00′ 25”

3 Jai HINDLEY + 00h 01′ 34”

4 S. YATES + 00h 03′ 14”

5 C. RODRIGUEZ CANO + 00h 03′ 30”

6 A. YATES + 00h 03′ 40”

7 D. GAUDU + 00h 04′ 03”

8 R. BARDET + 00h 04′ 43”

9 T. PIDCOCK + 00h 04′ 43”

10 S. KUSS + 00h 05′ 28”