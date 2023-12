Il folle allenamento di Leknessund: l’ex maglia rosa va in bicicletta a -24 gradi, è tutto congelato Il ciclista norvegese Andreas Leknessund che correrà con i clori della Uno-X si è immortalato durante una sessione di allenamento “estremo”: sulle strade di casa, a temperature assurde (-24 gradi): felice, sorridente e completamente ghiacciato.

A cura di Alessio Pediglieri

Andreas Leknessund immortala le temperature siberiane in cui si allena in vista della prossima stagione di ciclismo

Stagione 2023 conclusa per i professionisti della bicicletta che però non hanno alzato mai il piede dai pedali anche in questo inizio di inverno, impegnati nel prepararsi alla prossima annata agonistica. Così, il training prosegue per mantenersi in forma e farsi trovare preparati ai primi appuntamenti, senza guardare a meteo e termometri. Come nel caso di Andreas Leknessund, corridore della DSM, che si è ripreso mentre si allena: a condizioni estreme, -24 gradi centigradi, rimanendo praticamente congelato.

La nuova stagione sportiva del ciclismo professionistico partirà solamente il prossimo 7 gennaio quando subito dopo le feste dell'Epifania, l'UCI aprirà le gare con il primo appuntamento ufficiale, il National Road Championships, in Australia per poi proseguire nei Paesi con clima più temperato a fronte delle rigide temperature fino alle imperdibili prove europee con le corse in linea. E proprio in vista di tutto ciò, queste sono settimane di allenamenti intensi, spesso compiuti dai ciclisti in solitaria tra le strade di casa accomunando un po' di riposo al lavoro da professionista. E così ci si può imbattere anche in situazioni molto particolari, come accaduto a Leknessund.

Il 24enne norvegese, che ha appena chiuso la sua stagione da professionista con i colori della DSM, ha recentemente firmato un nuovo contratto con la neo nata Uno-X Pro Cycling con cui correrà nel 2024. Merito delle sue ottime performance, con un importante crescendo che lo ha portato dal successo europeo in Under 23 nel 2020 ad essere uno dei protagonisti dell'ultimo Giro d'Italia dove si è classificato ottavo in generale e ha vestito la maglia rosa per cinque giorni. Per provare a superarsi ancora, malgrado le temperature a dir poco rigide attorno alla sua amata Tromsø, Leknessund non ha smesso di certo di allenarsi con la dedizione e l'impegno dei professionisti.

Così ha voluto omaggiare tutti i suoi fan e gli appassionati di ciclismo con un video pubblicato sui suoi social in cui mostra anche le difficoltà ambientali in cui si cimenta in questo periodo: strade completamente ricoperte di ghiaccio e neve e una temperatura decisamente proibitiva. Leknessund la immortala inquadrando prima il termometro che porta sul manubrio della bicicletta di allenamento che segna un pazzesco -24 gradi. Poi, obiettivo sulla strada completamente imbiancata e infine camera rivolta a se stesso: è tutto ghiacciato, ma felice e sorridente. In sottofondo, solo il silenzio di un ambiente incontaminato. Nessuna parola, parlano da sole le immagini.