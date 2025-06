video suggerito

Gli rubano nel negozio di biciclette: ex vincitore del Tour de France risponde con un video virale Carlos Sastre, ex vincitore del Tour 2008, ha denunciato il furto di 11 bici dal suo negozio per un valore di oltre 70 mila euro, con un video alla sua maniera: "La vita non è giusta, bisogna affrontare le cadute come una opportunità". Nel frattempo la Guardia Civil recuperava la refurtiva.

A cura di Alessio Pediglieri

Carlos Sastre ha voluto reagire al furto subito nel suo negozio nel modo che gli appartiene da sempre: rilanciando la propria sfida personale alle avversità del destino. Così, dopo che tre malintenzionati incappucciati gli hanno sottratto 11 biciclette per un valore complessivo di oltre 70 mila euro, l'ex campione di ciclismo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che è diventato subito virale: "La vita non è giusta ma ogni caduta è una opportunità". Mentre pubblicava il filmato la Guardia Civil, dopo un furioso inseguimento ha fermato i ladri e recuperato l'intera refurtiva.

Al Tour de France 2008 il nome di Carlos Sastre si tinse di giallo. Giallo come la maglia di leader che trionfò nella corsa a tappe più importante di sempre mettendo la classica ciliegina che ha rappresentato il punto più alto della carriera del campione spagnolo oggi 50enne ed imprenditore, proprietario di una catena di bici da corsa. Con la medesima classe e compostezza che lo caratterizzò in gara, così si è presentato sui social per denunciare a suo modo il furto subito, diventando ben presto virale.

L'insegnamento di Sastre: "La bici mi ha insegnato a vivere una caduta come una opportunità"

"La vita non è sempre giusta, ma ciò che conta è come la si affronta", spiega Carlos Sastre nel video registrato nel negozio poco dopo il furto delle 11 bici. In cui sottolinea i valori e gli insegnamenti appresi dal ciclismo e della necessità di guardare sempre avanti: "Gli anni di professionismo in bici mi hanno insegnato che ogni caduta è un'opportunità per rialzarmi più forte".

Gli agenti fermano i ladri dopo un inseguimento stradale: refurtiva ridata a Sastre

Intanto la Guardia Civil aveva già avviato le indagini e due persone sono state arrestate sull'autostrada A-42 vicino a Toledo. Gli agenti hanno intercettato i sospettati durante un controllo normale per il traffico: individuati tre individui accanto a due auto, questi hanno tentato di fuggire dopo aver visto gli agenti. Ne è seguito un furioso inseguimento ad alta velocità fino all'incidente stradale dopo il quale i ladri sono fuggiti a piedi. Ma due di loro sono stati catturati: all'interno di uno dei veicoli, gli agenti hanno trovato le undici biciclette in vendita. Subito ridate a Sastre, che ha vinto ancora una volta la sua lotta col destino.