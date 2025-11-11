Giro d’Italia 2026, presentazione ufficiale l’1 dicembre ma online compare già l’intero tracciato

RCS Sport ha ufficializzato la presentazione del Giro d’Italia 2026 il prossimo 1 dicembre 2026 quando verrà svelato il percorso e la struttura delle singole 21 tappe in programma dal 9 al 31 maggio. Intanto sul web impazzano le indiscrezioni, compreso l’intero tracciato della Corsa Rosa.

Il Giro d'Italia 2026 verrà presentato ufficialmente il prossimo 1 dicembre da parte di RCS Sport che organizza da sempre l'evento in rosa ma già da ora, a circa un mese dall'evento sono iniziate a circolare non solo indiscrezioni ma anche vere e proprie planimetrie di diverse tappe, tra cui quella che dovrebbe essere la "regina" della prossima edizione, la 19a da Feltre a Piani di Pezzé, nonché l'intera cartina con il dettaglio di tutte e 21 le frazioni in programma.

Nulla di ufficiale, perché tutto verrà svelato come comunicato da RCS Sport solamente lunedì 1 dicembre alle ore 15.30 presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, di fronte alla stampa accreditata. Eppure quanto apparso quasi in contemporanea alla nota di presentazione svela più di quanto forse si sarebbe voluto, entrando anche nel dettaglio e nel cuore dell'edizione numero 106 in programma dal 9 al 31 maggio del prossimo anno. Perché non solo si sono elencati città, salite e zone in cui la Corsa Rosa si svilupperà, ma l'intera cartina dell'Italia con il dettaglio delle frazioni, comprese le prime tre che faranno scattare la Grande Partenza dalla Bulgaria.

Per ciò che riguarda il percorso del Giro d’italia 2026 maschile si sa per certo che ci sarà il via all'estero, come da tempo confermato dagli stessi organizzatori in tempi non sospetti, e che si prospetta una corsa abbastanza impegnativa, con la prima salita che potrebbe iniziare a fare dura selezione che dovrebbe essere sul Blockhaus, in Abruzzo, risalendo dal versante di Roccamorice. Stando a quanto è stato pubblicato online si dovrebbe trattare della 7a tappa in programma, che andrebbe a concludere la prima settimana di corsa.

Inoltre, dalle indiscrezioni pubblicate, sembra essere stata inserita una tappa a Milano, posizionata la domenica che precede la fine della corsa. Nella terza settimana di gara è prevista anche una doppia ascesa a Piancavallo, a rendere particolarmente impegnativa l'ultima parte del Giro dove da sempre si decide il vincitore, proprio alla vigilia del trasferimento finale per la passerella a Roma.

Contattata da Fanpage, RCS Sport non ha voluto commentare quanto sia stato ulteriormente pubblicato in giro per i social, soffermandosi a confermare che le uniche indicazioni ufficiali sul prossimo Giro d'Italia saranno quelle della presentazione, che avverrà il prossimo 1 dicembre: "Noi presentiamo il percorso il primo e come al solito, visto che siamo in giro per fare gli ultimi sopralluoghi, qualcuno avrà unito, per così dire, i puntini… Ma l'ufficialità di tutto il percorso ci sarà a inizio dicembre". Quando si sapranno le scelte compiute per rendere anche l'edizione 2026 all'altezza della tradizione.