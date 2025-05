Giro d’Italia 2025 senza Pogacar, in 184 si daranno battaglia: favoriti e gli italiani al via

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Venerdì 9 maggio 2025 scatta il 108° Giro d'Italia con la Grande Partenza che scatta da Durazzo, in Albania (dove resterà per tre tappe) e si concluderà l'1 giugno al Circo Massimo di Roma con il Grande Arrivo che scatterà dai Giardini Vaticani per commemorare la morte di Papa Francesco. In mezzo, tre settimane straordinariamente equilibrate tra i 184 partenti tra cui mancherà il vincitore dell'edizione 2024 nonché fenomeno assoluto del ciclismo moderno, Tadej Pogacar. Così, la Corsa Rosa si appresta ad essere la più combattuta degli ultimi anni, con ben cinque ex vincitori al via, tanti giovani e qualche italiano che potrebbe trovare gloria.

Cinque ex vincitori, ma la sfida clou sarà tra "nonno" Roglic e "baby" Ajulo: 13 anni di differenza

Un'analisi che inizia obbligatoriamente da chi al Giro d'Italia ha iscritto il proprio nome a imperitura memoria. E in questa edizione n.108 sono ben cinque vincitori di un'edizione del passato: Nairo Quintana (maglia rosa 2014), Richard Carapaz (2019), Egan Bernal (2021), Jai Hindley (2022) e Primoz Roglic (2023). Tra questi, il favorito sulla carta è Primoz Roglic che correrà con il numero 1 e avrà in squadra Hindley e Daniel Felipe Martinez, Pellizzari e Moscon. Prima alternativa, il 22enne Juan Ayuso che proverà a tener alti i colori proprio della UAE di Pogacar, contando soprattutto su Isaac Del Toro e Adam Yates.

I cosiddetti outsider per la classifica generale e tra le montagne saranno molteplici: si passa da Mikel Landa, già due volte a podio, nel 2015 e 2022 a Simon Yates, che è stato terzo nel 2021.Poi ecco Michael Storer, il nostro Antonio Tiberi, già Maglia Bianca nel 2024, Pello Bilbao, Derek Gee, Romain Bardet e David Gaudu.

Velocisti e vincitori di giornata: ecco Van Aert, Koij e Pedersen

Per gli eroi di giornata ecco finalmente il nome tra i più attesi, quello di Wout van Aert, il belga della VISMA a caccia di conferme importanti dopo una Primavera difficile. A contendergli il successo di tappa ci saranno sicuramente Mads Pedersen, Thomas Pidcock, Marc Hirschi, Diego Ulissi e Jakob Fuglsang. Mentre Olav Kooij sarà il velocista di riferimento per le tappe che si chiuderanno nel classico volatone finale. Insieme all'olandese ecco Kaden Groves, Paul Magnier, Matteo Moschetti e il rientrante Sam Bennett.

Gli italiani in gara guidati da Tiberi, attenzione a Ciccone e Fortunato per la generale

Giulio Pellizzari avrà un doppio compito, dovendo correre a sostegno di Roglič e in chiave individuale: difficile vederlo con le braccia al cielo a fine giornata. Non come Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) che punta forte a fare un ottimo Giro, puntando al podio come Damiano Caruso, o Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che può cercare un piazzamento di prestigio, evidenziandosi nelle tappe d'altura dove potrebbe farsi notare anche Davide Piganzoli (Polti-Visit Malta) con l’obiettivo di entrare bella Top10 finale e sul podio per la classifica scalatori.

Cacciatore di tappe sarà certamente Lorenzo Fortunato (XDS Astana), già in grado di chiudere due volte nella top-15, così come Alberto Bettiol e Diego Ulissi, compagni di squadra e coppia di peso. Anche per Davide Formolo potrebbe arrivare qualche successo di giornata, mentre Filippo Zana (Jayco AlUla) e Marco Frigo (Israel-Premier Tech), proveranno a fare una buona classifica finale.

Startlist ufficiale Giro d’Italia 2025

RED BULL – BORA – HANSGROHE

1 ROGLIČ Primož

2 ALEOTTI Giovanni

3 DENZ Nico

4 HINDLEY Jai

5 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe

6 MOSCON Gianni

7 PELLIZZARI Giulio

8 TRATNIK Jan

ALPECIN – DECEUNINCK

11 GROVES Kaden Alexander

12 HERMANS Quinten

13 HOLLMANN Juri

14 JANSSENS Jimmy

15 KIELICH Timo

16 PLANCKAERT Edward

17 VAN DEN BOSSCHE Fabio

18 VERGALLITO Luca

ARKEA – B&B HOTELS

21 VERRE Alessandro

22 EPIS Giosuè

23 GUGLIELMI Simon

24 HUYS Laurens

25 RIES Michel

26 SVESTAD-BÅRDSENG Embret

27 THIERRY Pierre

28 TJØTTA Martin

BAHRAIN VICTORIOUS

31 TIBERI Antonio

32 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello

33 CARUSO Damiano

34 EULÁLIO Afonso

35 GOVEKAR Matevž

36 MIHOLJEVIĆ Fran

37 PASQUALON Andrea

38 ZAMBANINI Edoardo

COFIDIS

41 FRETIN Milan

42 ALLEGAERT Piet

43 LASTRA MARTINEZ Jonathan

44 MONIQUET Sylvain

45 OLDANI Stefano

46 PEREZ Anthony

47 SAMITIER SAMITIER Sergio

48 TOUMIRE Hugo

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

51 BENNETT Sam

52 BOUCHARD Geoffrey

53 DE BONDT Dries

54 DEWULF Stan

55 GODON Dorian

56 GUDMESTAD Tord

57 PRODHOMME Nicolas

58 STAUNE-MITTET Johannes

EF EDUCATION – EASYPOST

61 CARAPAZ Richard

62 CARTHY Hugh John

63 CEPEDA Alexander Jefferson

64 DOULL Owain

65 HONORÉ Frølich Mikkel

66 SHAW James

67 STEINHAUSER Georg

68 VALGREN Michael

GROUPAMA – FDJ

71 GAUDU David

72 BYSTRØM Sven Erik

73 DAVY Clément

74 GENIETS Kévin

75 GERMANI Lorenzo

76 PACHER Quentin

77 PALENI Enzo

78 ROCHAS Rémy

INEOS GRENADIERS

81 BERNAL GOMEZ Egan Arley

82 ARENSMAN Thymen

83 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan

84 HAMILTON Lucas Wade

85 RIVERA VARGAS Brandon Smith

86 HEIDUK Kim

87 TARLING Michael Joshua

88 TURNER Ben

INTERMARCHÉ – WANTY

91 MEINTJES Louis Du Bouisson

92 BUSATTO Francesco

93 COLLEONI Kevin

94 PETILLI Simone

95 SMITH Dion Allan

96 THIJSSEN Gerben

97 VAN DER HOORN Taco

98 VAN HOECKE Gijs

ISRAEL – PREMIER TECH

101 GEE Derek

102 CLARKE Simon James

103 FRIGO Marco

104 FUGLSANG Jakob

105 HIRT Jan

106 HOULE Hugo

107 SCHULTZ Nicholas

109 STRONG Corbin John

LIDL – TREK

111 CICCONE Giulio

112 HOOLE Daan

113 KIRSCH Alex

114 KONRAD Patrick

115 MOSCA Jacopo

116 PEDERSEN Mads

117 VACEK Mathias

118 VERONA QUINTANILLA Carlos

MOVISTAR TEAM

121 QUINTANA Nairo

122 AULAR SANABRIA Orluis Alberto

123 BARRENETXEA GOLZARRI Jon

124 CEPEDA Jefferson

125 FORMOLO Davide

126 MILESI Lorenzo

127 RUBIO REYES Einer Augusto

128 TORRES BARCELO Albert

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

131 PIDCOCK Thomas

132 AZPARREN IRURZN Xabier Mikel

133 BRAMBILLA Gianluca

134 DONOVAN Mark Jamie

135 FRISON Frederik

136 HOWSON Damien Craig

137 MOSCHETTI Matteo

138 ZUKOWSKY Nickolas

SOUDAL QUICK-STEP

141 LANDA MEANA Mikel

142 CATTANEO Mattia

143 ČERNÝ Josef

144 GAROFOLI Gianmarco

145 HAYTER Ethan Edward

146 KNOX James

147 LAMPERTI Luke

148 MAGNIER Paul

TEAM JAYCO ALULA

151 HARPER Christopher

152 BOUWMAN Koen

153 DE MARCHI Alessandro

154 DOUBLE Paul

155 ENGELHARDT Felix

156 HEPBURN Michael

157 PLAPP Lucas

158 ZANA Filippo

TEAM PICNIC POSTNL

161 BARDET Romain

162 EDMONDSON Alexander

163 HAMILTON Christopher

164 LEEMREIZE Gijs

165 MÄRKL Niklas

166 POOLE Max David

167 VAN UDEN Casper Cornelius

168 WELTEN Bram

TEAM POLTI VISITMALTA

171 PIGANZOLI Davide

172 BAIS Davide

173 BAIS Mattia

174 LONARDI Giovanni

175 MAESTRI Mirco

176 MUÑOZ LLANA Francisco

177 PIETROBON Andrea

178 TONELLI Alessandro

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

181 VAN AERT Wout

182 AFFINI Edoardo

183 KELDERMAN Wilco

184 KOOIJ Olav

185 KRUIJSWIJK Steven

186 LEMMEN Bart

187 VAN BAARLE Dylan

188 YATES Simon Philip

TUDOR PRO CYCLING TEAM

191 HIRSCHI Marc

192 BRENNER Marco

193 KRIEGER Alexander

194 PLUIMERS Rick

195 STORER Michael

196 STORK Florian

197 WARBASSE Lawrence

198 ZIJLAARD Maikel

UAE TEAM EMIRATES XRG

201 AYUSO PESQUERA Juan

202 ARRIETA LIZARRAGA Igor

203 BARONCINI Filippo

204 DEL TORO ROMERO Isaac

205 MAJKA Rafal

206 MCNULTY Brandon

207 VINE Jay

208 YATES Adam Richard

VF GROUP BARDIANI – CSF FAIZANÈ

211 FIORELLI Filippo

212 COVILI Luca

213 MAGLI Filippo

214 MARCELLUSI Martin

215 PINARELLO Alessandro

216 ROJAS NARANJO Vicente

217 TAROZZI Manuele

218 ZANONCELLO Enrico

XDS ASTANA TEAM

221 ULISSI Diego

222 CONCI Nicola

223 FORTUNATO Lorenzo

224 KANTER Max

225 KUZMIN Anton

226 MASNADA Fausto

227 POELS Woutert

228 SCARONI Christian