Giro d’Italia 2023, oggi 6ª tappa Napoli-Napoli: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi 11 maggio la 5ª tappa del Giro d’Italia 2023, Napoli-Napoli, di 162 km. Partenza prevista alle 12:55, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Una frazione dedicata ancora una volta agli sprinter e agli arrivi in volata.

Il Giro d'Italia 2023 arriva a Napoli con la 6ª tappa in programma oggi, giovedì 11 maggio. Una frazione che è riservata agli arrivi in volata ma che può dare fastidio a qualcuno anche se non in ottica di classifica generale, per il primo tratto di percorso.

Giornata di festa e sport nel capoluogo campano appena laureatosi Campione d'Italia nel calcio, dove si corre la sesta frazione della Corsa in rosa 2023: straordinaria cornice da brividi, tracciato insidioso soprattutto nei primi 95 chilometri con due GPM (seconda e terza categoria).

Numero tappa: 6ª, Napoli-Napoli

Orario di partenza: 12:55

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: ondulato

Lunghezza: 162 km

Dislivello: 2,800 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 6ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Napoli-Napoli

Si parte e si arriva a Napoli per la sesta tappa in programma nella prima settimana del Giro 2023 dove si percorrono 162 chilometri complessivi immersi nel magnifico panorama della Costiera amalfitana che si percorre lungomare per tutta la seconda parte del tracciato. Che presenta un paio di insidie in salita, come il Valico di Chiunzi (GPM 2a categoria) e il Picco Sant'Angelo (GPM 3a categoria) prima della parte finale interamente in pianura.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Una delle tappe più belle di questa edizione. E non per il tracciato che non presenta insidie particolari, ma per la cornice in cui è calata una tappa che abbraccia la Costiera tra Sorrento e Napoli e mostra parte anche dell'entroterra, lambendo il Vesuvio che resta al centro dello spettacolo paesaggistico. Si inizia alle 12:55 da Napoli per entrare subito in provincia di Salerno, pedalando verso Positano dove subito dopo si rientra in provincia di Napoli all'altezza di San Pietro a 70 km dall'arrivo.

fonte: giroditalia.it

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Ennesimo appuntamento per i velocisti di giornata che sono riusciti a passare indenni le prime cinque tappe e hanno ancora polmoni e gambe per prendersi la scena a Napoli. Arrivo in volata quasi scontato, con plotone compatto e i treni pronti per i migliori sprinter.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

