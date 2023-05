Un cane provoca la caduta di Evenepoel: incidente nella 5ª tappa del Giro d’Italia Remco Evenepoel, uno dei favoriti per il Giro d’Italia 2023, è caduto nella quinta tappa che va da Atripalda a Salerno. Un cane entra in strada, Ballerini non lo evita e cade, Evenepoel che è dietro finisce a terra.

Remco Evenepoel, che è uno dei favoriti pure se non è più la maglia rosa del Giro d'Italia, è caduto durante la quinta tappa: Atripalda-Salerno. Una brutta caduta per il ciclista belga che ha faticato a riprendere la via della corsa. Il corridore è finito a terra perché un cane ha attraversato la strada ed ha centrato un compagno di squadra di Evenepoel, che è stato a sua volta toccato, ed è finito giù.

La quinta tappa del Giro 2023 è complicata a causa delle condizioni atmosferiche. Piove e fa freddino. Sembra inverno, anche se è primavera. In una delle prime fasi è caduto Remco Evenepoel. Ci sono stati momenti di grande paura per il belga che è scivolato a causa di un cane, che ha attraversato la strada proprio mentre giungeva il gruppo. Ballerini, della Soudal Quick-Step, ha cercato di evitarlo, ma non ci è riuscito, è caduto ed ha provocato la caduta di un altro paio di ciclisti, tra questi Evenepoel.

Il belga resta a terra per oltre un minuto. Saggia la sue condizioni prima di rialzarsi e risalire sulla bici, che è stata cambiata. Quattro compagni lo hanno atteso e lo hanno scartato e trainato in gruppo, dove pian piano è rientrato. Di sicuro è stato un vero spavento per il belga, che ha l'obiettivo di aggiudicarsi il Giro. Con il passare delle ore capirà se le sue condizioni saranno ottimali.

L'ingresso in strada di questo cane ha già creato numerosissime polemiche sui social, tra chi sta seguendo il Giro d'Italia in TV. Non è la prima volta comunque che un cane fa capolino durante una tappa di un grande giro o in generale durante una gara di ciclismo. Polemiche inutili considerato che in una tappa così lunga è impossibile controllare ogni varco.